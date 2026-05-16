Claudio Baglioni compie 75 anni: le 10 canzoni immortali che l’Italia canta a memoria (video)

Il compleanno

Ci sono artisti che attraversano le epoche, e poi c’è Claudio Baglioni. A 75 anni, il cantautore romano, nato il 16 maggio 1951, continua a essere una colonna sonora sentimentale per intere generazioni: dai primi amori alle gite scolastiche, dai falò in spiaggia alle feste di famiglia. Le sue canzoni non sono semplicemente successi: sono memoria collettiva.

Per celebrare questo traguardo, ecco dieci brani indimenticabili che tutti, almeno una volta nella vita, hanno cantato a squarciagola. Con una curiosità o un aneddoto che forse non conoscevate.

1. “Questo piccolo grande amore” (1972)

È probabilmente la canzone italiana d’amore più famosa di sempre. Una fotografia perfetta dell’adolescenza, tra motorini, emozioni impacciate e primi baci.

Curiosità

Nel 1985 il brano venne proclamato “Canzone italiana del secolo” al Festival di Sanremo. Baglioni raccontò di averla scritta quasi come un racconto cinematografico, ispirandosi a immagini quotidiane della Roma dei primi anni Settanta.

2. “La vita è adesso” (1985)

Un inno alla voglia di vivere che ha dato il titolo all’album più venduto della storia della musica italiana.

Curiosità

L’album La vita è adesso rimase in classifica per oltre un anno consecutivo. Ancora oggi è considerato un record quasi irripetibile nel mercato discografico italiano.

3. “Strada facendo” (1981)

Una canzone che parla di rinascita e cambiamento, diventata negli anni una sorta di mantra motivazionale.

Curiosità

Baglioni scrisse il testo durante un periodo personale molto complicato. Molti fan la considerano la sua canzone “terapeutica”, capace di aiutare a superare momenti difficili.

4. “Avrai” (1982)

Dedicata al figlio Giovanni appena nato, è una delle dichiarazioni d’amore più intense mai scritte da un padre.

Curiosità

Baglioni ha raccontato più volte di aver pianto mentre registrava il brano in studio. Ancora oggi, durante i concerti, è uno dei momenti più emozionanti per il pubblico.

5. “Mille giorni di te e di me” (1990)

Una storia d’amore che finisce, raccontata con malinconia e poesia.

Curiosità

Per anni si è pensato che il testo fosse autobiografico. Baglioni non ha mai confermato del tutto, lasciando volutamente il mistero attorno alla canzone.

6. “E tu…” (1974)

Una melodia semplice e potentissima, tra le più cantate ai concerti.

Curiosità

Il celebre inciso iniziale nacque quasi per caso durante una prova al pianoforte. Baglioni decise di lasciarlo “imperfetto” perché gli sembrava più autentico.

7. “Sabato pomeriggio” (1975)

Un brano malinconico che racconta il vuoto di un fine settimana senza la persona amata.

Curiosità

La canzone faceva parte di un concept album ispirato all’attesa e alla solitudine urbana. All’epoca fu considerata molto innovativa per la struttura narrativa.

8. “Poster” (1975)

Chi non ha mai sognato di “andare via, lontano” almeno una volta?

Curiosità

Il brano era inizialmente molto più lungo. Baglioni tagliò diverse strofe perché riteneva che la forza della canzone fosse proprio nella sua essenzialità emotiva.

9. “E tu come stai?” (1978)

Una canzone intensa e malinconica, costruita come una domanda sospesa nel tempo dopo la fine di un amore.

Curiosità

Baglioni ha raccontato che il brano nacque pensando a quelle telefonate mai fatte e alle parole che restano bloccate dentro. Ancora oggi è una delle canzoni più richieste dal pubblico nei concerti dal vivo.

10. “Via” (1981)

Forse meno “commerciale” di altri successi, ma amatissima dai fan storici.

Curiosità

Baglioni ha sempre considerato Via uno dei suoi brani più personali. Nei live spesso la modifica leggermente, rendendola ogni volta diversa.

Claudio Baglioni, un fenomeno che attraversa la generazioni

A differenza di molti artisti legati a un’epoca precisa, Baglioni è riuscito a parlare a più generazioni. I genitori lo ascoltavano in vinile, i figli lo hanno scoperto in auto o durante le serate karaoke, i nipoti continuano a sentirlo nei social e nei talent show.

Le sue canzoni hanno una caratteristica rara: sembrano appartenere alla vita di chi le ascolta. E forse è proprio questo il segreto di un artista che, a 75 anni, continua a riempire teatri, arene e cuori.

Perché Claudio Baglioni non è soltanto un cantante. È un pezzo della storia sentimentale italiana.

Il post social del cantautore romano

“Nella vicenda umana di ognuno di noi c’è un simbolo speciale, fisso e fatidico. Il giorno in cui, come si dice, siamo venuti al mondo. Un giorno speciale, il dì unico e identificativo che, per un minuto di differenza, diventa quello invece che un altro. Un numero invariabile e fortuito che poi per tutta la vita diremo a chi lo richiederà. Lo scriveremo in ogni casella della data di nascita negli stampati, nei moduli, nei questionari e dovunque ce lo domandino”. Così Claudio Baglioni, sui social, alla vigilia del suo 75esimo compleanno, annunciando ai fan che festeggerà con l’influenza.

La data del compleanno? Il più ripetuto dei nostri codici