Arrivano i nervosetti. Se la stabilità del governo rende sempre più “instabili” gli avversari

L'editoriale

L'incantesimo referendum ha già esaurito i suoi effetti: il campo largo è rimasto un accampamento rissoso. Un brusco risveglio che rende nervosetti certi suoi profeti

La correlazione ormai è chiara: quanto più Giorgia Meloni risulta politicamente stabile tanto più i suoi detrattori in servizio permanente continuano a rivelarsi instabili. L’ultima della lunga serie l’ha sparata in diretta tv Massimo Giannini il quale, per attaccare la longevità del governo, ha pensato bene di paragonarla alle condizioni di un disabile cronico: «Siamo tutti contenti se un essere umano vive fino a cento anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se un essere umano passa gli ultimi vent’anni su una sedia a rotelle a non fare nulla è inutile che sia vissuto tanto». Un’enormità rispetto alla quale, dopo la sollevazione delle associazioni, del ministro per le Disabilità, di molti esponenti del centrodestra e della medaglia d’oro al valor militare Gianfranco Paglia («La vita è unica a prescindere se si è disabili o meno: la mia non è una vita inutile anche se sono da 33 anni in carrozzina), il commentatore è stato costretto a scusarsi.

Oltre Giannini sono tanti a mostrare un certo nervosismo. Ci limitiamo a segnalare l’ossessione di Tomaso Montanari, con l’incredibile sovrapposizione politico-iconografica mostrata dallo storico (dell’arte) al concerto del Primo maggio di Taranto fra Mussolini e Meloni. È stato il turno, poi, di Sigfrido Ranucci con la clamorosa bufala su Carlo Nordio al ranch Cipriani sparata come notizia «da verificare». A seguire, a differenza del conduttore di Report, le mancate scuse di Bianca Berlinguer che ha fornito al collega il palcoscenico di Cartabianca. E ovviamente la campagna contro la grazia presidenziale a Nicole Minetti del Fatto Quotidiano (con obiettivo principale proprio il Guardasigilli) smontata suggestione su suggestione dai fatti.

Che cosa sta avvenendo fra i maîtres à penser del cosiddetto “ceto medio riflessivo”? Semplice. Con la sconfitta del “sì” al referendum sulla magistratura in tanti fra costoro – non si sa bene in base a cosa, se non “grazie” a qualche loro esorcismo – si attendevano se non il crollo vero e proprio del destra-centro per lo meno una crisi esiziale da fine impero: tale da compromettere il cammino della compagine di governo e da apparecchiare, facile-facile, il trionfo del campo largo.

Le cose non stanno andando minimamente come speravano. Trascorse diverse settimane dalla tornata referendaria non solo questa profezia non si è avverata ma l’esecutivo, con provvedimenti dal forte impatto sociale come il salario giusto e il piano casa, sta dimostrando di non aver smarrito la rotta e di avere ben chiaro come e perché percorrere l’ultimo anno di legislatura. Ma c’è di più. Anche sulla postura internazionale – dalle missioni energetiche nel Golfo ai “no” alle richieste scomposte di Donald Trump, alle critiche alle rigidità di bilancio di Bruxelles – la premier ha confermato di saper tenere la barra dritta dell’interesse nazionale.

Dall’altro lato, le parole dure di un analista molto ascoltato come Antonio Padellaro ai maggiorenti del centrosinistra («Non hanno ancora elaborato una idea di futuro»), le critiche reiterate dell’ex premier Romano Prodi alla leadership dell’opposizione («Non è pronta a offrire un’alternativa di governo») certificano che l’incantesimo referendum ha già esaurito i suoi effetti: il campo largo è rimasto un accampamento rissoso. Un brusco risveglio che rende nervosetti certi suoi profeti. Che reagiscono calciando all’impazzata. A suon di autogoal.