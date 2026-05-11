Alpini, numeri record a Genova: 90mila Penne nere, 400mila presenze. E loro festeggiano con l’Inno di Maradona (video)

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La festa

A conclusione della 97esima adunata nazionale degli Alpini che si è svolta a Genova il Comune ha diffuso i primi numeri parziali dell’attività della macchina comunale, nei tre giorni di manifestazione. Che sono da record. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, sono state superate le 400mila presenze in città. Nella giornata di ieri hanno sfilato circa 80mila tra alpine e Alpini. Una media giornaliera di 500 agenti della polizia locale ha presidiato 400 varchi h 24 nei tre giorni dell’adunata. Nei tre giorni dell’evento, la protezione civile ha garantito due presìdi fissi a Brignole e in piazza Principe.

Il servizio è stato ulteriormente potenziato con un’attività straordinaria dedicata alla gestione dei deflussi, con un presidio aggiuntivo nelle stazioni della metropolitana. In tutto, l’adunata degli Alpini da record ha visto la partecipazione di oltre 90.000 penne nere in sfilata. La parata conclusiva, durata dieci ore, ha attraversato il capoluogo ligure coinvolgendo reparti in servizio, veterani, volontari della Protezione Civile e delegazioni estere provenienti da Francia, Germania e Belgio. Alcune penne nere hanno cantato ‘Ho visto Maradona’. Alla faccia della sinistra ostile e minacciosa…

Genova, Alpini da record anche nelle canzoni