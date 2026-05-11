All’asta i gioielli personali di Claudia Cardinale a Parigi: il valore storico degli oggetti oltre al prezzo di mercato

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Pezzi rari di Bulgari

Una selezione di gioielli appartenuti all’attrice Claudia Cardinale, morta all’età di 87 anni lo scorso 23 settembre, sarà in vendita da Christie’s a Parigi, come ha reso noto oggi la casa d’aste. La collezione sarà un pezzo fondamentale dell’asta “Joaillerie Paris”, che è stata programmata online dal 19 al 26 giugno, in un calendario che segue di poche settimane le celebrazioni dedicate all’attrice al Festival di Cannes. L’evento cinematografico che, tra le tante cose, elogerà la figura dell’attrice italiana, si terrà a 65 anni dal suo debutto sul red carpet, nel 1961. Venti dei suoi gioielli personali verrano messi in mostra e in vendita: si tratta di alcuni pezzi che, oltre ad essere semplici ornamenti, rappresentano un archivio materiale della sua immagine pubblica e privata, che si è intrecciata per decenni con la storia del cinema europeo.

Claudia Cardinale, i suoi gioielli in vendita da Christie’s. Una storia cinematografica inestimabile

Una parte importante della collezione in vendita, come ha spiegato una fonte di Christie’s all’Adnkronos, è legata alla maison Bulgari, un simbolo dell’alta gioielleria romana e della stagione della Dolce Vita. Inoltre, tra i pezzi più importanti ci sono un orologio Serpenti degli anni Sessanta, stimato tra 150.000 e 250.000 euro. Stiamo parlando di un oggetto che è riuscito ad unire design, orologeria e simbolismo, rivisitando il serpente come portatore di energia e trasformazione. La collezione include anche tre anelli iconici: un rubino da 30 carati, uno smeraldo in montatura Trombino e uno zaffiro stellato. Tutti gli oggetti sono dei veri e propri esempi della ricerca cromatica e scultorea che la casa di gioielli ha condotto in quegli anni.

Non solo Bulgari…

Accanto alla scuola di gioielli romana, la collezione non ha lasciato indietro alcune delle creazioni della maison Buccellati, che sono state espressione dell’alta oreficeria milanese. Il marchio è noto per le sue lavorazioni che si sono ispirate alla tradizione rinascimentale, costruendo nel tempo una cifra stilistica basata su texture complesse, motivi naturali e lavorazioni simili al merletto. Tra i gioielli ci sono anche spille a forma di rosa, girasole e composizioni floreali con diamanti, perle e zaffiri, oltre a una parure completa stimata tra 15.000 e 25.000 euro.