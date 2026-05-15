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Al Salone del Libro FS racconta il viaggio dell’anima: nasce l’antologia ‘Viaggiare con leggerezza’”

Autori emergenti e affermati

Al Salone del Libro FS racconta il viaggio dell’anima: nasce l’antologia ‘Viaggiare con leggerezza’”

La leggerezza come risposta alla complessità del presente edita da minimum fax raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario “A/R Andata e Racconto"

Cultura - di Redazione - 15 Maggio 2026 alle 19:45

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Il Gruppo FS presenta l’antologia “Viaggiare con leggerezza”, edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario “A/R Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, promosso da FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Le storie dei quattro autori esordienti, Maurizia Di Stefano, Franco Revello, Riccardo Grasso ed Edoardo Maresca, si intrecciano con i racconti inediti di sei scrittrici e scrittori già affermati, come Simona Vinci, Matteo Nucci, Guido Catalano, Nadeesha Uyangoda, Lorenza Pieri e Antonella Lattanzi, membri della giuria che ha selezionato i testi vincitori, tra i quasi cinquecento racconti che hanno preso parte al concorso letterario.

Fs, “Viaggiare con leggerezza” al Salone del Libro di Torino

Il volume è stato presentato venerdì al Salone Internazionale del Libro di Torino, da Antonella LattanziMatteo NucciLorenza PieriNadeesha Uyangoda, insieme a Gianni Denaro (Armadio di famiglia, minimum fax, 2026) e Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS, che ha affermato: «Siamo felici di presentare un’opera che celebra la vocazione al movimento del Gruppo FS con la capacità della scrittura di attraversare luoghi, culture ed emozioni, dando voce a prospettive nuove e personali. Una raccolta nella quale risuonano le storie di centinaia di racconti – quasi cinquecento – di autrici e autori esordienti che hanno partecipato al concorso letterario. Un numero che va oltre il semplice dato quantitativo e diventa testimonianza di un desiderio condiviso: quello di narrare il mondo e sé stessi attraverso la scrittura, cercando nelle parole un orientamento, un percorso, una possibilità di espressione e di scoperta».

Il viaggio come necessità narrativa

Un’antologia in movimento che esplora il viaggio come stato d’animo e necessità narrativa e dove il tema della leggerezza viene declinato non come evasione, ma come strumento per confrontarsi con la complessità del presente. Molti racconti rivelano una tensione verso il ritorno: alla memoria, alle radici, a ciò che resta intatto nonostante lo scorrere del tempo. Tra percorsi reali e itinerari dell’anima, il treno diventa emblema di una libertà possibile. Un luogo sospeso in cui scoprirsi contemporaneamente altrove e più vicini a sé stessi.

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di Redazione - 15 Maggio 2026

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