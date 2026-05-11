Al Maxxi di Roma arriva “Italia di Moda”, il viaggio fotografico che celebra la bellezza italiana

Foto: Imagoeconomica / Canio Romaniello (22 settembre 2025)

Made in Italy

Un omaggio alla bellezza dell’Italia e all’eccellenza del suo know how, che nell’alta moda trova una delle sue massime espressioni. È “Italia di Moda”, il progetto nato da un’idea della top model Ludmilla Voronkina Bozzetti e realizzato dal fotografo Andrea Varani, uno dei maestri italiani della fotografia di moda. Dopo aver aperto la fashion week di Milano dello scorso settembre, la mostra collegata al progetto fa ora tappa al Maxxi di Roma, dove resterà allestita da giovedì 14 maggio a domenica 7 giugno. Dal 9 giugno, sarà a Firenze, presso Villa Vittoria nella suggestiva cornice della “Limonaia”, e successivamente a Vicenza, per poi proseguire il suo viaggio in Italia e all’estero: sono già previste tappe a Madrid e Dubai.

“Italia di Moda” al Maxxi di Roma

Le 48 fotografie di “Italia di Moda”, scattate in tutte le regioni e raccolte nell’omonimo libro d’arte edito da Skira, costruiscono un racconto per immagini delle meraviglie del territorio italiano, in cui l’anima profonda di paesaggi, città e borghi trova espressione e moltiplicatore nella moda, in un dialogo costante fatto di rimandi, legami, condivisione di identità. Abiti e paesaggio diventano così la sintesi visiva di quel connubio irripetibile di idee, cultura, creatività, tradizione e capacità di innovare che è alla base del Made in Italy.

Omaggio al Made in Italy

Voronkina Bozzetti, di origini russe e ucraine e italiana per scelta, restituisce questo legame con la sua interpretazione delle creazioni di maison italiane tra le più iconiche – da Giorgio Armani a Dolce&Gabbana, da Roberto Cavalli a Etro – offrendo ai visitatori un viaggio emozionale attraverso lo sguardo di chi ha visto il mondo e fatto dell’Italia la propria casa.

Un «diario emozionale» per raccontare l’eccellenza italiana

«Italia di Moda per me non è solo una mostra, ma un diario emozionale. Ogni scatto racchiude un incontro: con un paesaggio, con una tradizione, con un gesto di accoglienza che mi ha fatto sentire parte di questa terra», ha spiegato la modella. «Italia di Moda – ha aggiunto – è il mio modo di restituire tutto questo: un atto d’amore verso un Paese che mi ha insegnato che la bellezza non è solo ciò che si vede, ma ciò che si vive».