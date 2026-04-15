Ursula annuncia il Green pass Ue per accedere ai social: “Dobbiamo proteggere i nostri bambini”

Bambini on line

App europea per verificare l’età online: ecco come cambierà l’accesso ai social

L’Unione europea accelera sulla tutela dei minori online e annuncia una svolta concreta: una nuova app per la verifica dell’età, pronta al lancio e destinata a diventare uno strumento chiave per l’accesso ai servizi digitali.

A comunicarlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante un punto stampa a Bruxelles insieme alla vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen. “La nostra app europea per la verifica dell’età è tecnicamente pronta e sarà presto disponibile per i cittadini”, ha dichiarato.

Come funziona l’app per la verifica dell’età

L’app segue un modello già noto ai cittadini europei, ispirato alle soluzioni digitali utilizzate durante la pandemia. Il funzionamento è semplice: si scarica l’applicazione sul proprio dispositivo, si configura tramite documento d’identità o passaporto, si utilizza per dimostrare la maggiore età quando si accede a piattaforme online.

L’obiettivo è replicare nel mondo digitale ciò che già avviene offline, ad esempio quando viene richiesto un documento per acquistare alcolici.

Privacy e anonimato: i punti chiave

Uno degli aspetti centrali del progetto (simile al green pass per il Covid) è la tutela dei dati personali. Secondo von der Leyen, l’app garantirà: verifica dell’età senza condividere altri dati sensibili, anonimato completo dell’utente, impossibilità di tracciamento.

Inoltre, il sistema sarà open source, quindi il codice sarà accessibile e verificabile da chiunque, e compatibile con tutti i dispositivi: smartphone, tablet e computer.

L’annuncio da Bruxelles: “App social per proteggere i nostri bambini”

“Questa app – ha spiegato von der Leyen – offre a genitori, insegnanti e tutori un potente strumento per proteggere i bambini, perché non tollereremo in alcun modo le aziende che non rispettano i diritti dei nostri bambini: i diritti dei bambini nell’Unione europea vengono prima degli interessi commerciali, e faremo in modo che sia così”.

“Quello scroll infinito che dà dipendenza”

“La situazione è estremamente preoccupante: un bambino su sei è vittima di bullismo online e un bambino su otto è un bullo online”, ha affermato. L’Esecutivo europeo vuole affrontare gli schemi con cui “le piattaforme dei social media offrono design altamente coinvolgenti, uno scorrimento infinito che alimenta la dipendenza, video brevi, una capacità di attenzione fulminea, contenuti altamente personalizzati e mirati”.

“Il tempo che i nostri figli trascorrono davanti agli schermi non è mai stato così alto, e questo è tempo che non trascorrono al parco giochi o con i loro coetanei”, ha osservato von der Leyen. “Più è il tempo che trascorrono online, più è probabile che siano esposti a contenuti dannosi e illegali, nonché al rischio di adescamento da parte di predatori online”, ha detto ancora. “Spetta ai genitori educare i propri figli, non alle piattaforme”, ha aggiunto von der Leyen.