Il super-sondaggio fa piangere la sinistra: Fratelli d’Italia cresce ancora, dopo la bufera tra Trump e Meloni (video)

Foto: La 7 / video (16-4-26)

I numeri reali

La narrazione degli ultimi giorni dava un centrodestra in crisi, dopo l’esito del referendum sulla giustizia e lo strappo tra Donald Trump e la premier Meloni. Ma non è così. Secondo la rilevazione Supermedia YouTrend/Agi del 16 aprile 2026, basato sulla sintesi di ben dieci rilevazioni, se il confronto tra i due schieramenti si conferma stabile, tra i partiti quello della Meloni, Fratelli d’Italia, svetta con un nuovo incremento che inverte il trend negativo delle ultime settimane: + o,2%, per un 28,1%.

Il sondaggio che premia Fratelli d’Italia

La supermedia fa poi segnare un lieve calo di Forza Italia all’8,3% e la Lega mostra un timido recupero al 7,2%. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico consolida la propria posizione al 22,4% con una crescita rispetto a inizio mese, a fronte di un Movimento 5 Stelle che rimane sostanzialmente stabile al 12,8% e dell’Alleanza Verdi Sinistra in lieve flessione al 6,2%. Osservando le possibili aggregazioni elettorali, il divario tra il centrodestra e il cosiddetto “campo largo” appare molto contenuto, con percentuali che oscillano in base alle diverse alleanze ipotizzate, confermando una competizione estremamente serrata dove il ruolo dei partiti minori, come Azione, Italia Viva e +Europa, diventa decisivo nel determinare il peso finale delle coalizioni.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 8 aprile), EMG (10 aprile), Eumetra (9 aprile), Noto (14 aprile), Only Numbers (7 aprile), Piepoli (9 aprile), SWG (13 aprile), Tecne’ (6 e 11 aprile) e Youtrend (15 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e’ disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.