Una villa romana emerge dagli scavi in Gran Bretagna: la scoperta sensazionale degli archeologi

Foto: Imagoeconomica / Imagoeconomica (1/4/2025)

Ritrovati diversi reperti

Gli scavi nelle strade di Roma non sono gli unici che riportano alla luce le grandi opere dell’età imperiale: ormai siamo davanti a un fenomeno che si estende in tutta l’Europa. I ruderi di una grande villa romana, fino a questo momento sconosciuta, sono stati riportati in superficie nel Regno Unito nel corso di alcune indagini archeologiche preliminari, alla posa di cavi per parchi eolici offshore. Si è trattato di una scoperta notevole, avvenuta nella contea di Norfolk, sulla costa orientale dell’Inghilterra.

Ritrovata una vecchia villa romana in Gran Bretagna: risale all’eta d’oro dell’impero

Secondo le impressioni degli archeologi, la struttura romana risale a circa 2.000 anni fa e si estendeva per oltre 30 metri. Stando alle prime analisi, comprendeva anche un portico coperto e un complesso termale. Tutti indizi che indicano un alto livello di benessere dei suoi inquilini. È rimasta sepolta sotto strati di terreno per secoli, per poi essere considerata come una delle più importanti testimonianze dell’epoca romana nella regione. Ma non solo, perché la domus offre anche nuove informazioni sulla vita rurale nella Britannia colonizzata dai romani.