Una scia luminosa solca il cielo della Puglia: allarme e segnalazioni. Meteorite, razzo o “spazzatura spaziale”? (video)

Foto: youtube / https://www.youtube.com/watch?v=fzfs0KW6_r0

Il mistero

Sono diverse le segnalazioni di ieri sera e di questa notte nel foggiano e nel barese (ma anche in Campania e Basilicata) di una lunga scia luminosa nei cieli. Diversi video stanno ‘girando’ in queste ore sui social. Si ipotizza un meteorite ma non vengono escluse altre ipotesi. Sul fenomeno – divenuto in breve tempo virale sui social – sul quale l‘Osservatorio Astronomico di Capodimonte è al lavoro per risalire alle origini di quella lingua di fuoco. In attesa del verdetto definitivo, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato dell’esplosione di un asteroide o di un satellite disgregatosi nell’atmosfera. Decisiva – per risalire alla natura della Scia luminosa – sarà l’osservazione di quanto registrato dalle telecamere ‘All Sky’ in dotazione all’Osservatorio Astronomico napoletano che monitorano il cielo ventiquattro ore su ventiquattro. Tantissimi coloro che hanno assistito al fenomeno riuscendo a scattare foto o ad immortalarlo in video che circolano da ore in rete. “Dalle immagini e dai video che stanno circolando, l’ipotesi più plausibile è che si tratti del rientro in atmosfera di un oggetto artificiale, probabilmente un satellite dismesso o uno stadio di un vecchio razzo”. Non si tratta di un evento sconosciuto o insolito: attorno alla Terra orbitano migliaia di oggetti artificiali non più operativi, la cosiddetta ‘spazzatura spaziale’.

La scia luminosa, i video principale