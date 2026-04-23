Uccise il padre per salvare la mamma. Assolto, chiede i danni allo Stato per ingiusta detenzione

539 giorni di carcere

Chi potrà restituirgli quei 539 giorni di carcere senza colpa? Alex Cotoia, il diciottenne che ha ucciso il padre per salvare la vita alla mamma, ha depositato in Corte d’appello un’istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Il ragazzo, infatti, è stato assolto in via definitiva lo scorso ottobre per aver agito per legittima difesa. Ha ucciso il padre (52 anni) con lo scopo di difendere la madre, se stesso e il fratello, al culmine dell’ennesima lite familiare. Ora chiede allo Stato di essere risarcito per i 539 giorni passati da detenuto, tra carcere e domiciliari. Assistito dagli avvocati Claudio Strata, Enrico Grosso e Giancarlo Bissattini, Alex Cotoia ha depositato un’istanza per il riconoscimento dell’indennizzo.

Uccise il padre per difendere la madre

Gli avvocati negli atti sottolineano la linearità e la trasparenza del comportamento del giovane. Ininterrottamente dal momento dell’omicidio fino alla conclusione dell’iter giudiziario. I legali fanno anche notare che la sera dell’omicidio (30 aprile 2020) Alex ha allertato i carabinieri subito dopo i fatti. E ha risposto senza esitazioni alle domande del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari.

Assolto definitivamente, chiede i danni allo Stato per la detenzione

Non solo. Ha mantenuto dichiarazioni coerenti e costanti durante tutto il processo, “senza mai adottare comportamenti reticenti o fuorvianti”. Secondo la difesa, dunque, sarebbero soddisfatti i requisiti fondamentali (assenza di dolo e colpa grave) necessari per ottenere l’indennizzo.