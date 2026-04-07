Trump scherza con i bambini a Pasqua: “Vi firmo gli autografi, ma Biden avrebbe usato l’autopen” (video)

Foto: Adnkronos / Adnkronos (6/4/2026)

Arriva anche Melania

Donald Trump si è preso una pausa per Pasqua, invitando alla Casa Bianca alcune famiglie con i propri figli per festeggiare. Al tradizionale evento americano, intitolato “Egg easter roll”, hanno partecipato tanti bambini e lui si è dilettato ad intrattenerli con battute e invenzioni divertenti. Nel South Lawn, giornalisti e operatori hanno sservato Trump alle prese con i piccoli e i microfoni hanno catturato porzioni delle conversazioni a tratti surreali. Tra i giovanissimi ospiti, c’è chi ha chiesto l’autografo del presidente sul proprio disegno. «Potrei farvi gli autografi, ragazzi. E voi stasera potreste venderli per 25mila dollari su eBay», ha scherzato Trump, per poi aggiungere: «Io li firmerò, ma Biden l’avrebbe fatto con l’autopen».

Da tempo The Donald ritiene che il suo predecessore non firmasse i provvedimenti e che lo staff avrebbe replicato la sua firma attraverso un dispositivo. Non a caso, poi ha ribadito che «lui non firmava, non era in grado di farlo. Quindi lo inseguivano dappertutto con questa macchina. Sapete come si chiamava? Autopen!».

Trump si intrattiene con i bambini per Pasqua: scherza con loro e deride Biden

Sulla scena poi è arrivata anche la First Lady, Melania. “E lei chi è?”, ha chiesto un bambino. Ma la risposta ironica di Trump non si è fatta attendere e ha regalato stupore ai piccoli: «È una star del cinema, è arrivata da Hollywood per essere qui». Forse ha colto l’occasione anche per celebrare il successo di ‘Melania’, il docufilm prodotto da Amazon Mgm Studios.

Tra un pennarello e l’altro si è parlato anche dell’età del presidente. “Quanti anni hai?”, è stata la domanda di un bimbo al presidente, che ha subito risposto abbassandosi l’età di quasi 30 anni: «Ne ho 51». Avrebbe potuto pavoneggiarsi anche di più, vista la reazione della bambina alla sua sinistra: «Pensavo ne avessi 46». Anche tra i giovanissimi è spuntato un sostenitore entusiasta: “Donald Trump, lei è il più grande presidente“. La sua risposta è stata spiritosa come al solito: «Grazie, tesoro. Sono d’accordo».