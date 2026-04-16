Travolto da un treno: addio a Manninger, portiere di Juve e Arsenal

Foto: ansa / ANSA/MARCO GIGLIO/DRN (14/dic/2008 ore 21:31)

Incidente stradale

Commovente il messaggio dell'ex portierone azzurro, Buffon: "Da lassù continuerai a guardarci". Aveva 48 anni

È morto a 48 anni l’ex portiere austriaco Alex Manninger, che aveva giocato per anni in Serie A. I principali siti e giornali austriaci, e anche quelli italiani, scrivono che è morto in un incidente stradale: la sua auto è stata travolta da un treno a un passaggio a livello senza barriere.

Secondo di Buffon e campione d’Italia il 2012

Cresciuto nel Salisburgo, Manninger si fece notare alla fine degli anni Novanta come secondo portiere dell’Arsenal, con cui giocò una quarantina di partite in quattro anni. Arrivò poi in Italia, prima alla Fiorentina, e poi anche al Bologna e al Siena. Tra il 2008 e il 2012 fu il secondo portiere della Juventus, con cui nella sua ultima stagione vinse lo Scudetto. Giocò anche 33 partite con la nazionale austriaca. Sentimenti di dolore sono stati espressi dalla Juventus ma anche da tutte le società italiane.

La commozione di Buffon: “Guardaci da lassù”

Proprio Gigi Buffon ha scritto un toccante messaggio di cordoglio sui social: “Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo. In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili,”.

La Fiorentina chiede di giocare con il lutto al braccio

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Il club ha intenzione di ricordare Alex Manninger e ha chiesto di osservare un minuto di silenzio e di giocare con il lutto al braccio. Attesa la risposta della Uefa. Manninger e Vanoli, l’allenatore viola,tra l’altro, sono stati compagni di squadra proprio nella Fiorentina nella stagione 2001/02.