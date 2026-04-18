Toiletpaper racconta Enel: la mostra “Made of Energy” svela il lato pop dell’energia

Nuovi linguaggi

Allestita fino al 19 aprile presso il "Toiletpaper Apartment" di Milano, lo spazio espositivo collegato al magazine fondato da Cattelan e Ferrari, la mostra farà poi tappa anche a Roma e Napoli. In 11 scatti evocativi e surreali, trasforma l'energia in immaginario visivo contemporaneo

Spazio al lato pop dell’energia nel “Toiletpaper Apartment” di Milano: nella location di via Balzaretti 8, al quartiere Città Studi, sarà allestita fino a domenica 19 aprile la mostra Made of Energy – Enel goes pop by Toiletpaper, nata dalla collaborazione tra Enel e Toiletpaper, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. La mostra, che presenta un lato inedito e innovativo dell’energia inserendola nell’universo visivo provocatorio e immaginifico che da sempre contraddistingue Toiletpaper, è stata promossa nell’ambito della Milano Art week 2026, ma non si esaurirà con la fine dell’evento: dal 20 aprile diventerà itinerante, facendo tappa nei negozi Enel della stessa Milano e poi di Roma e Napoli.

L’energia di Enel raccontata attraverso un linguaggio inedito

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare l’energia di Enel attraverso un linguaggio nuovo, contemporaneo, accessibile e visivamente evocativo, capace di parlare anche alle nuove generazioni. Un incontro tra innovazione e creatività, che trasforma un servizio come la vendita di energia in un’esperienza culturale e visiva sorprendente.

I concetti chiave di Enel nella forza vitale delle immagini

Al centro dell’esposizione una serie di undici fotografie appositamente realizzate dal team creativo di Toiletpaper, nelle quali l’energia viene reinterpretata come forza vitale, movimento e trasformazione. Le immagini raccontano in modo nuovo concetti chiave per il gruppo guidato da Flavio Cattaneo, tra cui quelli di semplicità, affidabilità, trasparenza, cura, velocità e contemporaneità secondo l’estetica iconica del magazine – colori saturi, scenari surreali e un immaginario pop immediatamente riconoscibile. Il risultato è una narrazione visiva ironica e quasi spiazzante, capace di stimolare nuove riflessioni sul rapporto tra energia, tecnologia e vita quotidiana.

Il viaggio di “Made of Energy” nei negozi Enel

Dopo la tappa negli spazi del “Toiletpaper Apartment” di Milano, in quella Città Studi che negli anni si è affermata come un punto di riferimento internazionale per l’arte urbana, grazie alle facciate decorate con alcune delle immagini più celebri del magazine, il viaggio di “Made of Energy” proseguirà con l’esposizione, sempre a Milano, nel negozio Enel di Via Dante 5. Qui resterà allestita dal 20 aprile al 3 maggio, per poi arrivare a Roma dal 6 al 17 maggio e a Napoli dal 20 al 30 maggio.

L’impegno dell’azienda per offrire ai clienti un’esperienza sempre più accessibile

L’iniziativa si inserisce nel percorso già intrapreso da Enel che, oltre a rendere l’esperienza dei clienti chiara e immediata fin dal primo momento, guarda al futuro del proprio brand, dimostrando di voler rinnovare i propri codici visivi e culturali in una prospettiva contemporanea: semplificare, anche attraverso l’arte, significa tradurre argomenti potenzialmente complessi in qualcosa di più diretto e accessibile.

Il valore della collaborazione con Toiletpaper

La collaborazione con Toiletpaper rappresenta per l’azienda un ulteriore passo verso una comunicazione più innovativa e culturalmente incisiva, capace di costruire, attraverso il linguaggio della creatività, affinità con le nuove generazioni e di trasformare un servizio percepito come tradizionale in un’esperienza d’impatto in grado di creare valore nel tempo.