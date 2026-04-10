Silvia Salis si dice “disponibile” a sfidare Giorgia Meloni: la sindaca di Genova e l’idolatria del sé

La novità che non è nuova.....

Il campo largo si "arricchisce" di un'altra pretendente al trono di sfidante della premier, ma non si capisce in base a quali meriti

Silvia Salis gode di ottima stampa. Perché, con tutto il rispetto, non si capisce per quale motivo una sindaca di Genova in carica da un anno, che ha fatto un paio di piroette antifasciste e nulla di più, possa avere le carte in regola per guidare una coalizione di governo. Eppure , il suo nome oggi viene nuovamente tirato in ballo come anti-Meloni.

Le parole di Silvia Salis

“Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga”, ha detto la sindaca di Genova all’agenzia Bloomberg. Cioè a una delle più importanti agenzie giornalistiche del mondo.

Il campo largo è un ginepraio ma che c’entra Salis?

Che il campo largo sia un ginepraio, fatto di confusione e di ruoli alterni, di paura di confrontarsi alle primarie, di uno contro l’altro/a è un fatto pacifico. Elly Schlein teme che Giuseppe Conte la batta alle consultazioni interne di coalizione. Qualcun altro vorrebbe Pierluigi Bersani come federatore. E qualcuno, dagli States, lancia il nome di Salis: non Ilaria, che forse è anche più simpatica a modo suo, ma Silvia, sindaca di Genova da un anno. E c’è chi si chiede: ma cosa avrà fatto di straordinario in dodici mesi la prima cittadina di Genova per aspirare a un ruolo cosi importante? Niente, ovviamente.

Cum grano …Salis

Giovanissima, 40 anni, sindaca da appena dieci mesi e moglie di Fausto Brizzi, Silvia Salis è entrata nel mainstream come novità. Ma oltre a qualche nota di Bella Ciao non ha fatto altro e, a sua discolpa, si può anche dire che in dieci mesi sarebbe stato difficile fare cose rivoluzionarie. Genova è una bellissima e colta città, ma mai nella storia le grandi città, da Roma a Milano a Napoli a Bologna, a Firenze, hanno lanciato sindaci premier. Ma al tempo i sindaci, i presidenti di Regione non potevano nemmeno uscire dal loro recinto, mentre oggi discettano di geopolitica invece di occuparsi delle loro competenze. Insomma, al momento Silvia Salis non dice niente ma..non lo dice bene. E questo le fa fare un balzo in avanti nella corsa per le primarie. Semmai si faranno ovviamente…