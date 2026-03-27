Tremar-Elly nel Pd: un sondaggio choc svela che alle Primarie vincerebbe Conte. E seconda sarebbe Ilaria Salis

Il referendum dei veleni

Non solo battuta da Conte, ma anche da Silvia Salis. Ecco perché Elly Schlein trema di fronte alla decisione sulle Primarie di coalizione da fare per il voto alle Politiche del prossimo anni. Lei vorrebbe farle, perché con le Primarie si era preso il partito. Oggi sul “Domani” un sondaggio svela che tra Giuseppe Conte, Silvia Salis, Elly Schlein e Nicola Fratoianni o Angelo Bonelli alle primarie del centrosinistra il 36,1% degli elettori del centrosinistra sceglierebbe il leader del M5S, secondo l’istituto Izi pubblicato dal quotidiano. I sostenitori dell’ex premier del M5S salgono addirittura al 42,6% se la rosa dei candidati scende a tre nomi (Conte, Salis, Schlein). Ma il dato più clamoroso è che la Schlein, sia nel caso di corsa allargata sia nel caso di corsa ristretta, risulta battuta dalla sindaca di Genova Silvia Salis. L’unica dei tre, peraltro, A sorpresa, in entrambi i casi al secondo posto si piazza la sindaca di Genova Silvia Salis che batte l’attuale segretaria Dem Elly Schlein.

Un trionfo virtuale, certo. Le Primarie, per ora, sono solo un esercizio di potere, all’indomani del referendum vinto dal centrosinistra. Ma è anche una “bomba” per il Campo largo visto che il leader grillino, facendo asse con “il partito di Travaglio”, si è guadagnato un bel ritorno di immagine e di consensi, anche in funzione della futura leadership. Come sottolinea “Open“, resta però il nodo della legge elettorale: “Con quella attuale il candidato premier coincide di fatto con il leader del partito più forte della coalizione, che oggi è ancora Schlein. Se invece il sistema venisse modificato rendendo obbligatoria l’indicazione preventiva del candidato, le primarie avrebbero tutto un altro ruolo. E diventerebbe dirimente decidere come farle: aperte o chiuse, a uno o due turni”.

Cosa succederà adesso? Le Primarie si faranno? Subito? Nel Pd? Nel centrosinistra con i Ruffini e magari anche le Bindi? E anche la Salis sbagliata, la Ilaria?