Il referendum dei veleni
Tremar-Elly nel Pd: un sondaggio choc svela che alle Primarie vincerebbe Conte. E seconda sarebbe Ilaria Salis
Un trionfo virtuale, certo. Le Primarie, per ora, sono solo un esercizio di potere, all’indomani del referendum vinto dal centrosinistra. Ma è anche una “bomba” per il Campo largo visto che il leader grillino, facendo asse con “il partito di Travaglio”, si è guadagnato un bel ritorno di immagine e di consensi, anche in funzione della futura leadership. Come sottolinea “Open“, resta però il nodo della legge elettorale: “Con quella attuale il candidato premier coincide di fatto con il leader del partito più forte della coalizione, che oggi è ancora Schlein. Se invece il sistema venisse modificato rendendo obbligatoria l’indicazione preventiva del candidato, le primarie avrebbero tutto un altro ruolo. E diventerebbe dirimente decidere come farle: aperte o chiuse, a uno o due turni”.
Cosa succederà adesso? Le Primarie si faranno? Subito? Nel Pd? Nel centrosinistra con i Ruffini e magari anche le Bindi? E anche la Salis sbagliata, la Ilaria?