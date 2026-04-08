Si fa presto a dire pazzo: da Trump una strategia (già adottata da Nixon) che risale a Machiavelli

Le mosse della Casa Bianca

Dalle minacce apocalittiche all’Iran alla tregua, in poche ore. Anche stavolta (come fu per i dazi annunciati e poi tolti gradualmente) per Donald Trump si può scomodare la “teoria del pazzo”. Sofia Mauri per l’Istituto Germani ha realizzato un dossier accurato e approfondito che rivela da parte del presidente americano un approccio decisamente meno naif di quanto si possa immaginare.

Trump come Nixon: la teoria del pazzo

Possiamo partire dal parallelo tra Nixon e Trump tracciato da Andreas Kluth su Bloomberg, in un editoriale del dicembre 2024. Secondo Kluth, Donald Trump ha incarnato in molti modi la strategia del “re folle”, utilizzando il suo comportamento apparentemente irrazionale come leva nelle politiche interne e internazionali. Questo approccio, però, solleva interrogativi: quanto di questa “imprevedibilità” è calcolata e quanto è il risultato di un impulso naturale?

Machiavelli e il Principe da temere

Il precedente, in tempi storici relativamente vicini, risale alla fine degli anni ’60, in piena guerra fredda. La “strategia del pazzo” era stata adottata scientemente da Richard Nixon. Il presidente americano aveva istruito i suoi inviati affinché comunicassero in via confidenziale agli interlocutori che “era ossessionato dal comunismo” e che aveva semore la mano sul bottone “nucleare”. Nixon disse al suo consigliere che era appunto la “madman theory”.

L’idea era quella di trasmettere l’immagine di un leader irrazionale, capace di agire in modo imprevedibile per spaventare i nemici. Durante la guerra del Vietnam, Nixon fece quindi di tutto per dare l’impressione di essere disposto a rischiare anche l’uso di armi nucleari, così da forzare l’Unione Sovietica e il Vietnam del Nord a fare concessioni per evitare il peggio.

La teoria del pazzo cara a Nixon

La strategia ha radici insospettabili. È stata addirittura teorizzata nel Principe di Niccolò Machiavelli, dove il leader viene descritto come una figura da temere e rispettare. (“Se è meglio essere amato che temuto, rispondesi che si vorrebbe essere l’uno e l’altro; ma perché egli è difficile accozzarli insieme, è molto più sicuro essere temuto”) ma sopratutto sottolinea nel suo pensiero l’importanza della manipolazione delle menti degli avversari.

Il 24 gennaio 2025, la politologa Roseanne McManus ha esplorato più a fondo i limiti e le applicazioni della Madman Theory sulle pagine di Foreign Policy, analizzando se la strategia possa ancora essere efficace nel contesto geopolitico contemporaneo. Da Putin a Kim Jong-Un, leader come loro sembrano seguire la stessa logica dell’imprevedibilità, sfidando l’ordine mondiale con comportamenti irrazionali, provocazioni e minacce non convenzionali, chiedono un approccio più sofisticato. Le relazioni internazionali odierne sono caratterizzate da una maggiore interconnessione, dove l’imprevedibilità potrebbe minare la credibilità di un leader e non costituire più un vantaggio.

La Madman Theory rimane una strategia affascinante, ma la sua applicazione e il suo impatto potrebbero essere meno efficaci in un mondo che, purtroppo, non tollera più gli errori da parte dei leader globali. Un azzardo che, almeno nelle occasioni in cui Trump l’ha visto vincente.