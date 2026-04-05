Si apposta dietro un uomo e lo spinge verso il treno in corsa (video): panico a Seattle

Foto: Qds / Qds (4 apr 2026)

Follia sui binari

Le immagini sono sconvolgenti: un uomo incappucciato si apposta dietro un palo, poi tenta di scaraventare un uomo sotto al treno che in quel momento sta passando. L’ha scampata per miracolo, Peter Michael Walbrun: stava leggendo qualcosa sul suo cellulare quando il ventiseienne Elisio Melendez lo ha aggredito alle spalle. L’attacco è avvenuto poco in una stazione di Seattle, apparentemente senza motiv. Walbrun se l’è cavata, riuscendo a resistere alla spinta in modo istintivo. Melendez si è dato alla fuga ma è stato po identificato grazie alle registrazioni di sorveglianza di un hotel vicino. Melendez è stato arrestato il 24 marzo e la cauzione è stata fissata a 750.000 dollari. Secondo gli atti dell’accusa, il caso evidenzia il pericolo rappresentato dall’imputato per la sicurezza pubblica.

Sebbene Melendez non avesse precedenti penali recenti, ha un passato violento: nel 2019 era stato accusato di aggressione di secondo grado e violenza domestica, ma il caso era stato archiviato per incapacità di intendere e volere legata a problemi di salute mentale. Nel 2017 era stato anche accusato di aggressione di quarto grado, senza condanna. Dal 2021 era in vigore un mandato di arresto per mancata comparizione in udienza..

Il video dell’uomo spinto sotto il treno in corsa