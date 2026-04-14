“Sei un mentitore seriale”, i deputati di Fratelli d’Italia indossano le mascherine contro Conte

La polemica sul Covid

I deputati della Commissione chiamano in causa il leader dei Cinquestelle sulle oscurità durante l'emergenza

“Esistono più Giuseppi. E’ chiaro che non ci si può fidare di nessuno di quei Giuseppi. Stiamo di fronte a un mentitore seriale e inaffidabile e inattendibile”. Lo ha detto Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid, intervenendo alla Camera e attaccando Giuseppe Conte sulla sua mancata audizione nella commissione Covid e sul caso delle mascherine nel periodo dell’emergenza. Alla fine del suo intervento i deputati di Fratelli d’Italia hanno indossato delle mascherine chirurgiche. Una protesta che ha fatto scattare il richiamo del presidente di turno Sergio Costa. ”Vi prego di togliere le mascherine, il messaggio è arrivato”.

Ruspandini: “Finge di chiarire”

“L’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, finge disponibilità a chiarire sulla gestione del Covid ma in realtà non dimettendosi, come gli hanno chiesto il presidente Lisei e i deputati Buonguerrieri e Filini, non crea le condizioni necessarie perché ciò avvenga. Dice di avere detto tutto ma è falso. Vorremo sapere, ad esempio, come sono stati impiegati i fondi che l’Unione delle comunità islamiche ha raccolto e donato all’Italia dal momento che sul punto non c’è alcuna rendicontazione; vorremmo sapere perché sostiene di non aver indirizzato i suoi clienti dello studio verso altri legali quando, invece, è evidente che almeno una delle pratiche che gestiva è passata al suo collega di studio avv. Luca Di Donna e chissà quante altre. Perché mente? Di cosa ha paura? Cosa sta cercando di nascondere? Per una volta almeno il presidente Conte smetta di essere avvocato di se stesso e provi ad essere l’avvocato del popolo che si è sempre professato”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Massimo Ruspandini.

Giuseppi sfida FdI: “Rinunciate all’immunità”

Rivolgendosi a Fratelli d’Italia Conte ha concluso il suo intervento alzando il tono: “Imparate la democrazia parlamentare. Buonguerrieri se ha tanto coraggio, lei e tutti i leoni che la circondano, rinunciate all’immunità, così ripete le stesse parole e ci vediamo in tribunale”. Chissà che non sia il caso che il primo a rinunciare all’immunità sia lui.