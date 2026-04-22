Schlein ci ricasca, attacca Fdi per la visita in Albania: “Operazione fallimentare”. Ma i dati la smentiscono (video)

Foto: Ansa foto / d6f9b1e455f0e9bad3581797db1850.jpg (aprile 2026)

Le bugie di Elly

La segretaria nazionale del Pd parla di disastro ma dimentica che, proprio grazie all'accordo con Tirana, c'è stato un crollo degli sbarchi

Elly Schlein ci ricasca. In un video di quasi tre minuti, la segretaria nazionale del Pd attacca Fratelli d’Italia e la delegazione parlamentare per la visita al centro di prima accoglienza in Albania, definendo l’operazione fallimentare. Mai dati la smentiscono clamorosamente.

Le parole di Schlein

Nel video, Schlein definisce “fallimentare “l’operazione in Albania. Dicendo che, al posto di 35mila persone, ne ha accolte solo meno di seicento. Cita le sentenze della magistratura che hanno definito “poco sicuri” alcuni Paesi per il rimpatrio degli immigrati trasferiti a Tirana. Insomma, una liturgia già trita e ritrita, condita dalla solita demagogia di circostanza.

I dati che la smentiscono

Secondo i dati forniti dal Viminale, nel 2026 si è registrato un calo degli sbarchi di oltre il 40% rispetto all’anno precedente. Il governo attribuisce parte di questo risultato all’effetto dissuasivo generato dal Protocollo Italia-Albania. Nonostante le iniziali difficoltà legali, a febbraio 2026 il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gjadër ha raggiunto un livello di occupazione vicino alla sua attuale capacità operativa (circa 90 persone su una capienza reale stimata di 94), segnando il dato più alto dall’apertura.

Il calo degli sbarchi

I dati del Viminale evidenziano una correlazione temporale tra l’entrata a regime del Protocollo Italia-Albania e la diminuzione degli arrivi. A oggi, gli sbarchi sono calati di oltre il 41% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tra il 1° gennaio e l’inizio di aprile 2026 sono approdati 7.643 migranti, contro i 13.009 del 2025 e i 16.090 del 2024 nello stesso arco di tempo. Il governo non isola l’effetto Albania, ma lo inserisce in una strategia più ampia che include diverse questioni.

Il Consiglio UE ha approvato a dicembre 2025 nuovi regolamenti che facilitano la creazione di hub di rimpatrio in Paesi terzi, validando di fatto il “modello Albania” a livello comunitario. Importante anche la cooperazione con i Paesi nordafricani. Il Ministro Piantedosi ha dichiarato un incremento del numero di rimpatri del 26% nei primi mesi del 2026 rispetto all’anno precedente. Con un effetto deterrenza enorme del centro realizzato in Albania che Elly Schlein ignora.