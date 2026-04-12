Schianto stradale a Lecce: morto il figlio 21enne del consigliere regionale FdI Basile. Il cordoglio della politica

La tragedia nella notte

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: tragedia sulla provinciale Lecce-Arnesano. Un 36enne, in corsa verso l’incidente, si ribalta con l’auto

Tragedia nella notte nel Leccese, dove ha perso la vita Antonio Basile, 21 anni, figlio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Dino Basile. Il giovane è morto in un violento incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida di una Mercedes GLC quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada finendo contro il muro di cinta di una villa a bordo carreggiata. L’impatto è stato devastante: la vettura ha sfondato la recinzione, distruggendo anche una piccola cappella votiva. Per il 21enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Secondo incidente: amico si ribalta mentre corre sul luogo dello schianto

Poco dopo la diffusione della notizia, un amico di Antonio Basile, un uomo di 36 anni, si è messo alla guida per raggiungere il luogo dell’incidente. Anche lui è rimasto coinvolto in un grave sinistro sulla stessa provinciale: l’auto si è schiantata contro una rotatoria, ribaltandosi. Il 36enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Il cordoglio della politica: “Una tragedia immane”

Messaggi di cordoglio sono arrivati dall’intero mondo istituzionale e politico pugliese. Il capogruppo regionale pugliese di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro, ha espresso vicinanza alla famiglia: “Siamo sconvolti. Una tragedia immane che lascia senza parole. A 21 anni la vita dovrebbe essere tutta davanti, non spezzarsi così”. Anche il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha ricordato il giovane: “Sono sconvolto dalla notizia della tragica scomparsa del caro Antonio, ragazzo che ho visto crescere”. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme alla giunta, ha parlato di “profondo cordoglio”, sottolineando come si tratti di un dolore che “nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere”.

Il messaggio di Forza Italia e della Lega

La presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, ha espresso la vicinanza del gruppo: «La morte di un figlio rappresenta una ferita che colpisce nel profondo e lascia senza parole”. Anche i consiglieri regionali della Lega in Puglia hanno inviato un messaggio di cordoglio a Dino Basile «collega di straordinaria umanità».

“Di fronte ad un dolore incommensurabile è difficile trovare parole adeguate. Posso solo esprimere tutto il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza sincera a Dino Basile e a tutta la sua famiglia per una perdita che tocca fortemente tutti noi”, ha affermato in una nota la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone.