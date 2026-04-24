Parte da Torino il book tour dedicato a “Il Secolo Atlantico. Storie, imprese e idee tra Italia e Stati Uniti”

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Il libro

Prende il via da Torino il book tour dedicato a “Il Secolo Atlantico. Storie, imprese e idee tra Italia e Stati Uniti”, il volume scritto dal giornalista Danilo Taino in occasione dei 110 anni di AmCham Italy, grazie al contributo di 3M, HPE, Intesa Sanpaolo, McDonald’s Italia e Medtronic.

La prima tappa si terrà lunedì 27 aprile 2026, alle ore 11.30, presso le Gallerie d’Italia (Piazza San Carlo 156), e rappresenta l’avvio di un ciclo di incontri nelle principali città italiane, pensato per offrire una riflessione sul ruolo delle relazioni transatlantiche nello sviluppo economico e industriale del Paese.

Il libro propone una lettura della storia italiana attraverso il rapporto con gli Stati Uniti, evidenziando come, dall’Unità d’Italia alla globalizzazione, la circolazione di capitali, competenze e modelli imprenditoriali abbia contribuito in modo decisivo alla modernizzazione del Paese e alla costruzione di una cultura economica aperta all’innovazione.

In un contesto internazionale caratterizzato da nuove tensioni e ridefinizioni degli equilibri globali, l’iniziativa si propone di riportare al centro del dibattito il valore strategico del legame tra Italia e Stati Uniti, non solo come elemento storico, ma come leva attuale di competitività per il sistema produttivo. “Con questo progetto abbiamo voluto costruire non solo un racconto, ma una piattaforma di confronto capace di collegare passato e presente. Il Secolo Atlantico ci ricorda quanto il rapporto con gli Stati Uniti sia stato determinante per lo sviluppo del nostro Paese e quanto continui a esserlo oggi, in una fase in cui è fondamentale rafforzare una visione condivisa tra le due sponde dell’Atlantico”, ha dichiarato Federica Di Pillo, Responsabile delle Relazioni Esterne e della Comunicazione di AmCham Italy, che ha seguito il progetto editoriale.

L’evento di Torino sarà caratterizzato da una prima parte di saluti istituzionali, con la partecipazione di rappresentanti del territorio e delle istituzioni italiane e statunitensi, seguita da una conversazione con l’autore, che offrirà una chiave di lettura del presente alla luce dei temi affrontati nel volume.

L’incontro vedrà la partecipazione di Simone Crolla, Managing Director, AmCham Italy, Dan Cederberg, Political and Economic Counselor, U.S. Consulate General in Milan, Michela Favaro, Vicesindaca di Torino, Gianfranco Carbonato, Past President Unione Industriali Torino e Confindustria Piemonte, A seguire, una conversazione con Danilo Taino, giornalista del Corriere della Sera moderata da Federica Di Pillo, Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione AmCham Italy.