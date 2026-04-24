Papa Leone riporta la chiesa al centro del villaggio: “No alle benedizioni delle coppie gay”

Foto: Ansa / Vatican media (18/04/2026)

Linea ferma

Il Papa ribadisce la linea della Santa Sede durante il volo di ritorno dall’Africa: “Non siamo d’accordo con la benedizione formalizzata”. È una risposta alle aperture tedesche. “Potrebbe causare più disunione che unità”.

A bordo del volo di ritorno dall’Africa, Papa Leone XIV ha chiarito la posizione della Santa Sede sulle benedizioni alle coppie omosessuali, intervenendo direttamente su un tema che continua a segnare da anni il dibattito interno alla Chiesa. «Non siamo d’accordo con la benedizione formalizzata», ha dichiarato, precisando che il rifiuto riguarda tanto i coniugi dello stesso sesso quanto, più in generale, quelle in situazioni considerate irregolari.

Il Pontefice prende posizione ma accoglie tutti

Il Papa ha tuttavia insistito sul carattere inclusivo dell’annuncio cristiano: «Tutti sono accolti, tutti sono invitati, tutti sono invitati a seguire Gesù e tutti sono invitati a cercare la conversione nella propria vita». Un passaggio che richiama esplicitamente l’impostazione del suo predecessore Bergoglio, pur senza aprire a modifiche sul piano rituale.

Il confronto con la Germania

Le parole del Pontefice arrivano in risposta alle recenti iniziative della diocesi di Monaco-Frisinga, guidata dal cardinale Reinhard Marx. Il presule ha infatti promosso il documento “La benedizione rafforza l’amore”, che prevede forme di benedizione per coppie irregolari, comprese quelle gay.

Prevost ha confermato che il Vaticano è già intervenuto presso l’episcopato tedesco, segnalando il dissenso. «La Santa Sede ha chiarito che non siamo d’accordo con la benedizione formalizzata delle coppie», ha ribadito, aggiungendo che tali iniziative rischiano di superare quanto consentito dalle indicazioni precedenti.

Unità e priorità ecclesiali

Il Pontefice ha collocato la questione in un quadro più ampio, indicando altre urgenze per la Chiesa contemporanea: «In realtà, credo che vi siano questioni molto più grandi e importanti, come la giustizia, l’uguaglianza, la libertà degli uomini e delle donne, la libertà religiosa, che dovrebbero avere tutte la priorità rispetto a quella specifica questione».

Secondo Papa Leone, il rischio principale è la frammentazione: «Potrebbe causare più disunione che unità». Da qui l’invito a «cercare modi per costruire la nostra unità su Gesù Cristo e su ciò che Gesù Cristo insegna». Una linea che privilegia la coesione ecclesiale rispetto a soluzioni locali divergenti.

Continuità e differenze con il pontificato precedente

Il Papa non ha modificato l’impostazione dottrinale delineata negli ultimi anni, che consente benedizioni alle persone ma non riconoscimenti rituali delle unioni. Rispetto al pontificato precedente, il tono resta inclusivo ma più cauto sul piano delle applicazioni pastorali.

La posizione mantiene un equilibrio tra accoglienza e tradizione, evitando sia una chiusura rigida sia aperture che possano essere interpretate come equiparazioni sacramentali.

Un dibattito aperto

Il tema è anche politico. Se ai tempi di Papa Francesco, sul soglio di Pietro, una parte della sinistra italiana esultava per alcune aperture, oggi il nuovo pontefice evita di farsi strumentalizzare e procede per la sua strada.

La Santa Sede ribadisce confini netti, respingendo interferenze ideologiche da entrambe le parti. Lo si è visto anche nel recente attrito con l’amministrazione Trump. «Come Chiesa e come pastore, non posso essere a favore della guerra», ha detto Leone ai cronisti.

Dietro questa linea c’è, come lui stesso ha spiegato, «molto lavoro dietro le quinte» e un tentativo concreto di tradurre il Vangelo nella realtà delle relazioni internazionali.