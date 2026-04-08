Papa Leone: “Accolgo con soddisfazione l’annuncio della tregua, segno di viva speranza. Il mondo ha bisogno di pace”

Foto: Ansa / Fabio Frustaci (8 aprile 2026)

L'appello al dialogo

“A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l’annuncio di una tregua immediata di due settimane”. Così Papa Leone XIV ha commentato, al termine dell’udienza generale, il via libera di Donald Trump al cessate il fuoco di 15 giorni come richiesto dal Pakistan. Decisione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo, appeso all’ultimatum apocalittico del presidente Usa. Ieri sera lo stesso Pontefice, prima di rientrare in Vaticano da Castel Gandolfo, aveva definito “inaccettabili” le minacce di Trump al popolo iraniano. “Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra”, ha sottolineato Leone invitando a tornare al dialogo, per la tutela “di tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani totalmente innocenti”. Dopo un lungo applauso dei fedeli presenti, Prevost ha esortato “ad accompagnare questo tempo delicato di lavoro diplomatico con la preghiera. Auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire strumento per risolvere le situazioni di conflitto nel mondo”. Poi ha invitato ancora una volta tutti a unirsi a lui nella Veglia di preghiera per la pace, che il Pontefice presiederà sabato prossimo, nella Basilica di San Pietro.

Papa Leone: “Accolgo con soddisfazione la tregua, segno di viva speranza”

“Siate testimoni gioiosi di carità e di pace, di cui il mondo ha tanto bisogno”, ha ammonito il Papa salutando i pellegrini di lingua francese. Nel corso dell’udienza generale ha rivolto poi un passaggio all’impegno per la giustizia. “La santità non è un privilegio per pochi. Ma un dono che impegna ogni battezzato a tendere alla perfezione della carità. Ossia alla pienezza dell’amore verso Dio e verso il prossimo”. La carità – ha proseguito – è il cuore della santità alla quale tutti i credenti sono chiamati. Infusa dal Padre, mediante il Figlio Gesù, questa virtù “regola tutti mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine” Il livello più alto della santità, come all’origine della Chiesa, è il martirio, “suprema testimonianza della fede e della carità”. Per questo motivo, il testo conciliare insegna che “ogni credente dev’essere pronto a confessare Cristo fino al sangue. Come è sempre accaduto e accade anche oggi. Questa disponibilità alla testimonianza – ha detto Prevost – si avvera ogni volta che i cristiani lasciano segni di fede e d’amore nella società, impegnandosi per la giustizia”.

“La castità non è una prescrizione ma la donazione di un cuore integro”

Nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro, papa Leone XIV ha parlato anche della castità tra i consacrati. “Non si tratta di una prescrizione che incatena alla libertà. Ma di una donazione di un cuore integro e puro nell’amore, a servizio di Dio e della Chiesa”. Nel dettaglio ha posto l’attenzione sulla “povertà, la castità e l’obbedienza. Queste tre virtù – ha detto – non sono prescrizioni che incatenano la libertà. Ma doni liberanti dello Spirito Santo, attraverso i quali alcuni fedeli sono consacrati totalmente a Dio”. Infine ha ammonito “ciascuno a condurre un serio cambiamento di vita, affidandoci al Signore, che ci rinnova nella carità”. Un invito che deriva dalla constatazione della “triste realtà del peccato nella Chiesa, cioè in tutti noi. Proprio questa grazia infinita, che santifica la Chiesa – ha osservato ancora – ci consegna una missione da compiere giorno dopo giorno. Quella della nostra conversione. Perciò la santità non ha soltanto natura pratica, come se fosse riducibile a un impegno etico, per quanto grande. Ma riguarda l’essenza stessa della vita cristiana, personale e comunitaria”.