Mister Bean esiste: direttore d’orchestra inglese fa saltare in aria un violino da tre milioni di euro (video)

Accade in Finlandia

Scene da brividi alla Sala Sibelius di Lahti, in Finlandia. Durante un concerto di musica classica, un gesto maldestro del direttore d’orchestra ha scatenato il panico: un rarissimo violino italiano dal valore di quasi tre milioni di euro è stato scaraventato a terra davanti al pubblico. Il video dell’incidente sta facendo il giro del web, destando un’inevitabile ilarità.

È successo il 16 aprile, durante il concerto “Fascino del Romanticismo” dell’Orchestra Sinfonica di Lahti. Sul palco, mentre la violinista Elina Vähälä era nel pieno del suo assolo nel Concerto n.1 di Max Bruch, è arrivato l’imprevisto.

Il direttore d’orchestra fa volare il violino da 3 milioni di euro

Il direttore d’orchestra britannico Matthew Halls, con un movimento improvviso e troppo energico, ha urtato lo strumento. Un gesto che lo ha declassificato da virtuoso della musica classica a novello mister Bean in pochi secondo. Il violino è letteralmente volato via dalle mani della bionda violinista finlandese, schiantandosi verso il pavimento tra lo stupore generale.

Un attimo che poteva provocare un disastro irreparabile. Per fortuna, la solista ha reagito d’istinto: con un gesto fulmineo ha sollevato la gamba e ha intercettato lo strumento, evitando l’impatto diretto. Una mossa decisiva che ha salvato un prezioso Guadagnini del 1780.

Il video dalla Finlandia del violino come una sitcom

“È stato un riflesso da ninja”, ha raccontato la musicista. Nonostante lo shock, è riuscita a riprendere subito l’esecuzione, chiudendo il brano tra gli applausi. Nel video si vedono i musicisti esterrefatti dopo l’incidente e il direttore d’orchestra Halls visibilmente mortificato.

Il bilancio? Danni minimi, ma tanta paura. “Nessuna crepa, nemmeno un graffio. Ha ceduto solo la colla”, ha spiegato un’incredula Vähälä. Un dettaglio tecnico che ha evitato il peggio, anche se il suono ne ha risentito.

Particolarmente diplomatica la reazione della violinista, che non punta il dito contro il direttore: “Spero di lavorare ancora con lui. È un ricordo indelebile”. Un incidente dalla sfumatura comica, ripreso in video, che sta facendo il giro del mondo e non solo tra gli appassionati di musica classica.