Milano, una rissa tra due rider in pieno centro finisce a coltellate. Pakistano irregolare arrestato per tentato omicidio

La vittima in ospedale

Violentissima lite tra rider culminata con un ferito e un arresto. È accaduto ieri sera a Milano di fronte ai locali in attesa di ricevere il cibo da consegnare. Un ragazzo di 29 anni di origine pakistana, irregolare, è finito in manette per tentato omicidio. L’episodio è avvenuto in pieno centro intorno alle 21. Solo l’intervento della polizia ha evitato il peggio. Gli agenti della squadra mobile di Milano, impegnati in un servizio di controllo in abiti civili, infatti, transitando in piazza Oberdan hanno notato i due rider litigare tra loro e in forte stato di agitazione. Uno dei due, un cittadino afghano di 28 anni, visti gli agenti ha chiesto aiuto mostrando alcune ferite e indicando il 29enne pakistano, che stringeva in mano un coltello.

Milano, violenta rissa tra due rider in attesa delle consegne

I poliziotti hanno immediatamente allertato i soccorsi e messo in sicurezza la zona. Sono riusciti quindi a bloccare l’aggressore che, nel frattempo, aveva lasciato l’arma all’interno del portavivande della sua bicicletta. Gli accertamenti immediati svolti dagli agenti della squadra mobile con l’ausilio della polizia scientifica hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione del rider. Essenziali le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. Le ferite della vittima, risultate compatibili con l’arma gettata dal 29enne, hanno trovato riscontro sui vestiti indossati dall’afgano al momento dell’aggressione. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato accompagnato al carcere di San Vittore. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda con ferite sul torace, alla schiena e al gluteo.