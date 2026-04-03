Mazzi ministro del turismo, Meloni: “Valorizzerà l’immagine dell’Italia nel mondo”. Coro di consensi

Le reazioni

Soddisfazione per la nomina di una persona stimata e riconosciuta per le sue qualità umane e professionali

“Buon lavoro a Gianmarco Mazzi, nuovo Ministro del Turismo”, scrive su X la premier Giorgia Meloni. “La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l’Italia nel mondo e a rafforzare sempre di più l’attrattività della nostra Nazione”, conclude la premier.

Il neo ministro: “Settore ricco di opportunità”

“Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell’economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami”, ha detto il neo ministro.

Reazioni unanime di consenso

Reazioni unanime di consenso alla nomina di Mazzi al turismo. Per il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, Mazzi, “è la persona giusta per guidare il ministero del Turismo, insieme abbiamo voluto fortemente la candidatura della Cucina italiana a patrimonio dell’Unesco. Da sottosegretario alla Cultura aveva sul tavolo il dossier che, con il vecchio Governo, non aveva preso il via libera. Avere lui ai vertici del Turismo è la garanzia per il sistema Italia di capitalizzare il riconoscimento Unesco e cogliere grandi e nuove opportunità per rafforzare un’industria che rende grande l’Italia nel mondo e può rafforzare la nostra economia”, conclude Lollobrigida.

“Auguri e buon lavoro a Gianmarco Mazzi, nuovo ministro del Turismo. Un ringraziamento a Daniela Santanchè per il grande lavoro svolto: ha ridato dignità e centralità industriale a un comparto che per troppi anni era stato dimenticato. Se oggi il turismo italiano è tornato a correre, è merito della sua visione e della concretezza del Governo Meloni. Mazzi è la persona giusta per raccogliere questo testimone. La sua competenza e il suo profilo sono la garanzia di cui il settore ha bisogno per consolidare i risultati raggiunti e spingere sull’acceleratore dell’internazionalizzazione. Come Dipartimento Turismo di FdI, siamo pronti a lavorare al suo fianco: nel solco della continuità e con l’obiettivo di rendere l’Italia sempre più protagonista nel mondo. Buon lavoro, Gianmarco”, dice Gianluca Caramanna, deputato di FdI.

Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, congratulandosi con il neo ministro, dice che, ” Il governo Meloni non ha rallentato nemmeno un minuto e va avanti più determinato di prima, impegnato pancia a terra a lavorare nell’interesse degli italiani. Un ringraziamento particolare va al ministro uscente, Daniela Santanchè, il cui lavoro è stato apprezzato da tutti, in particolare dagli operatori del settore”,

Alessandro Giuli, ministro della cultura, si dice certo che, “rafforzeremo con successo la sinergia già avviata tra i nostri dicasteri, che rappresentano due contrafforti imprescindibili per lo sviluppo della Nazione”.

Il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti, è” certo che Mazzi saprà svolgere questo importante incarico con competenza, impegno e visione, proseguendo nel solco del percorso già tracciato da Daniela Santanchè”.

Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di FdI, parla di un profilo di “grande autorevolezza”. E lo stesso concetto viene ribadito dai ministri Ciriani e Urso.

Soddisfazione anche da parte degli altri partiti

Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, sottolinea che Mazzi, “con le sue capacità dirigenziali unite alla sensibilità dell’uomo di cultura e organizzatore di grandi eventi saprà gestire al meglio l’immagine e la promozione dell’Italia e delle sue bellezze. A lui va il sostegno di Noi Moderati per un’azione efficace e concreta, nell’interesse del Paese e degli operatori del settore£.

Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Fi, evidenzia che, ” il Ministro Mazzi saprà mettere a frutto competenza, visione e determinazione”.

“Rivolgo a Gianmarco Mazzi le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di ministro del Turismo. Ci lega la comune e fiera appartenenza veronese. Sono certo che saprà valorizzare l’esperienza maturata in un settore strategico per il Paese”, afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana della Lega.