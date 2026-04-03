Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo al posto della Santanchè: chi è e perché è stato scelto

Gianmarco Mazzi è un manager culturale e dello spettacolo italiano, noto soprattutto per il suo lungo coinvolgimento nell’organizzazione del Festival di Sanremo e per incarichi di rilievo nel settore musicale e televisivo. Nato a Verona, ha costruito la propria carriera nel mondo dell’intrattenimento e della cultura. Negli anni più recenti Mazzi è entrato anche nell’ambito istituzionale. Nel 2022 è stato nominato sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura nel governo guidato da Giorgia Meloni, con deleghe legate allo spettacolo dal vivo e alla musica. In questo ruolo si occupa di politiche culturali, sostegno al settore artistico e promozione delle attività culturali, portando nella sfera pubblica l’esperienza maturata nel settore privato.

Veronese, 65 anni, laureato in Giurisprudenza, nel 1981 prende parte al primo Corso di Direzione per Società sportive’, organizzato dalla Federazione italiana giuoco calcio presso il Centro di Coverciano e nello stesso anno con Mogol, Gianni Morandi e Gianluca Pecchini avvia il progetto di solidarietà della ‘Nazionale Cantanti’, che in oltre quarant’anni di attività ha raccolto e devoluto per fini umanitari oltre cinquanta milioni di euro.

Nel 1984 inizia a dedicarsi ad attività culturali e manageriali nel mondo della televisione e dell’entertainment. Così negli anni 1986/87 segue, a fianco di Caterina Caselli, l’iniziativa discografica per giovani talenti, denominata ‘Espressione Musica’, che consentirà la ‘scoperta’ di importanti artisti tra cui Ligabue. Sempre nel 1987 collabora con Fabrizio De Andre’ e i Pooh e nel 1988 partecipa al progetto Dalla-Morandi.