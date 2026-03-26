Turismo, l’interim va alla Meloni. “Settore strategico per l’Italia, grazie alla Santanchè per quanto fatto”

Cambio nel governo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stasera ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Daniela Garnero Santanché dalla carica di Ministro del turismo e si affida l’interim del dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Meloni aveva avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio per proporre l’assunzione dell’interim del ministero del Turismo. La presidente Meloni – si legge in una nota di Palazzo Chigi – rivolge un ringraziamento alla ministra Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del Turismo italiano. Il governo – conclude palazzo Chigi – continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell’economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all’Italia”.