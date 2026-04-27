Il caso
Maxi rissa in campo, il portiere del Saragozza perde la testa e prende a pugni l’avversario (Video)
Al 98′ del derby contro l’Huesca, Esteban Andrada viene espulso dopo un contatto, poi torna indietro e colpisce Jorge Pulido scatenando il caos: partita sospesa per diversi minuti e stangata disciplinare in arrivo+ Seguici su Google Discover
Il portiere del Saragozza Esteban Andrada perde il controllo al 98 minuto del derby aragonese contro l’Huesca. Con gli ospiti avanti 1-0, spintona il capitano avversario Jorge Pulido buttandolo a terra: l’arbitro estrae subito il secondo giallo e poi il rosso. Ma è solo l’inizio.
Alla vista dell’espulsione, Andrada esplode: torna di corsa verso Pulido, appena rialzato, e lo colpisce con un pugno in pieno volto. «Questo non si può tollerare!», gridano i telecronisti in spagnolo mentre il campo si trasforma in una rissa generale.
Servono minuti interminabili per ristabilire l’ordine. Poi si riparte: l’Huesca chiude sull’1-0. Per Andrada, invece, si apre il fronte disciplinare, con una sanzione che si annuncia già durissima. E il Saragozza sprofonda ancora, sempre più vicino alla retrocessione.
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