“Madre e figlia avvelenate due volte”: ipotesi choc sul giallo di Pietracatella. Al vaglio l’iphone di Alice Di Vita

Uccise dalla ricina

Nuovi sviluppi nel caso del doppio omicidio di Campobasso che ha sconvolto il Molise. Il cellulare di Alice Di Vita, 19 anni, è nelle mani della Squadra Mobile dal 13 aprile. Gli investigatori precisano: il dispositivo è stato acquisito ma non sequestrato, a conferma che la giovane resta parte offesa e non è indagata.

Il prossimo passaggio chiave è fissato per martedì, quando verrà effettuato un accertamento irripetibile per ottenere la copia forense dell’iPhone 12. Un momento cruciale per un’inchiesta ancora contro ignoti, coordinata dalla Procura di Larino, che procede per doppio omicidio premeditato.

Ricina confermata: morte per avvelenamento

Secondo quanto confermato dal Centro antiveleni di Pavia, Antonella Di Ielsi (50 anni) e la figlia Sara (15) sarebbero morte per avvelenamento da ricina, una sostanza altamente letale. Un’ipotesi che cambia radicalmente il quadro investigativo. In Questura, l’analisi del telefono avverrà alla presenza degli avvocati dei cinque medici dell’ospedale di Campobasso inizialmente indagati per omicidio colposo. Una pista che ora sembra indebolirsi, vista la nuova direzione dell’indagine.

Chat, spostamenti e “note” sui pasti

Gli investigatori esamineranno nel dettaglio: chat con familiari (padre, madre e sorella), ultime comunicazioni con le vittime, spostamenti della ragazza, appunti sui pasti consumati tra il 22 e il 25 dicembre. Particolare attenzione sarà data anche alle conversazioni con altre 11 persone, tra amici e familiari, per ricostruire il clima dei giorni precedenti al dramma.

Il ruolo della famiglia e nuovi interrogatori

Tra i nomi emersi c’è anche Laura, cugina del padre Gianni, che potrebbe essere ascoltata nuovamente. Tuttavia, l’uomo – ex sindaco di Pietracatella – tramite il suo legale esclude ogni coinvolgimento della donna. Il legale di Gianni sottolinea inoltre che il suo assistito “non è preoccupato” dall’evoluzione delle indagini.

Indagini a 360 gradi: scuola, ricina e vita privata

L’inchiesta si muove su più fronti. Gli investigatori stanno cercando di chiarire, in particolare, perché da un computer di un istituto agrario della zona siano state fatte ricerche sulla ricina

•il legame con la coltivazione della pianta di ricino nella stessa scuola. E ancora sulla vita privata e sentimentale di Gianni Di Vita. Non si esclude, infatti, alcuna pista, compresa quella di un possibile movente personale.

Ipotesi choc: avvelenamento in due fasi