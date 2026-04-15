Traguardo storico
Made in Italy, raggiunti i 1000 marchi storici: valgono 93 mld e 363mila posti di lavoro
Presentati i numeri del rapporto realizzato in occasione della giornata del Made in Italy. Intanto per la serata la facciata di Palazzo Chigi si vestirà con i colori della bandiera tricolore+ Seguici su Google Discover
1000 Marchi Storici iscritti: è il traguardo raggiunto dal Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un ecosistema composto da 780 imprese titolari che generano un volume d’affari complessivo di 93,6 miliardi di euro e garantiscono l’occupazione di 363.201 addetti. Il dato importante, accolto con soddisfazione anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, emerge dal rapporto ‘L’Italia dei 1000 Marchi Storici di Interesse Nazionale.
La giornata del Made in Italy
Numeri, territori e prospettive di un patrimonio industriale del Made in Italy’, presentato a Palazzo Piacentini nella giornata del Made in Italy, in occasione della quale la facciata principale di Palazzo Chigi, sarà illuminata con il tricolore italiano verde, bianco e rosso, a bande verticali, dalle ore 20:00 alle ore 23.59.
Urso: lavoro di generazioni di imprenditori
Tra i presenti all’evento c’era anche il ministro con la delega al made in Italy, Adolfo Urso, che nel corso del suo intervento ha sottolineato come oggi «Celebriamo il lavoro di generazioni di imprenditori che hanno contribuito a costruire l’identità economica e manifatturiera del nostro Paese. Un traguardo significativo aver raggiunto i Mille Marchi Storici di Interesse Nazionale. Un risultato che, peraltro, giunge a ridosso della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 e ne rafforza il valore».
Traguardo che conferma la vitalità del patrimonio industriale
Urso si è soffermato sulla valenza di un «traguardo che va oltre il valore simbolico e conferma la vitalità del nostro patrimonio industriale e manifatturiero, capace di coniugare tradizione, qualità, innovazione e competitività, dimostrando come la storia produttiva italiana non sia un retaggio del passato, ma una leva strategica per affrontare le sfide di un contesto globale sempre più complesso». Inoltre l’occasione è stata utile per illustrare il nuovo strumento finanziario introdotto con la riforma del Fondo Salvaguardia Imprese, pilastro della nuova strategia della crescita e del consolidamento delle imprese Marchio Storico di Interesse Nazionale.
Il Sistema delle 4A del Made in Italy
Il cuore pulsante di questo sistema è rappresentato dalle “4 A” del Made in Italy (Agroalimentare, Automazione, Abbigliamento, Arredo), che da sole valgono 76,1 miliardi di euro (l’81,3% del totale economico rilevato), con una netta prevalenza della filiera agroalimentare (53,7 mld euro).
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