Meloni: “Mille marchi storici, un traguardo che ci rende orgogliosi” (video)

Foto: Videomessaggio originale / Redazione (15/04/26)

Il messaggio della premier

Nel videomessaggio inviato in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, la premier ricorda "l’Italia che non si è mai accontentata e che ha sempre sognato in grande"

Video messaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni all’evento “Mille Marchi Storici per il futuro del Made in Italy” promosso a Palazzo Piacentini a Roma dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Associazione Marchi Storici d’Italia.

Meloni: i numeri raccontano il talento italiano

La premier ha salutato l’iniziativa, indetta in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy spiegando che «Oggi celebriamo quello che sappiamo fare meglio, quello che ci rende amati e apprezzati nel mondo, quello che rende l’Italia la Nazione dell’ingegno, della creatività, della bellezza. E lo facciamo tagliando un traguardo che ci rende orgogliosi: i mille Marchi storici di interesse nazionale, iscritti nel registro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È un traguardo che racconta tanti aspetti della nostra identità, e di quello che ci caratterizza come italiani. Ci parla del talento dei nostri imprenditori, della vitalità delle nostre imprese, dell’eccellenza industriale dei nostri produttori. E di un tessuto dinamico e solido, come quello dei marchi storici, che genera quasi 100 miliardi di fatturato e dà lavoro a oltre 350 mila persone. Ci racconta, in altre parole, un’Italia che non si è mai accontentata e che ha sempre sognato in grande. Che non si è arresa alle mediocrità, che non si è fermata alla prima difficoltà, ma che ha sempre osato e ha avuto il coraggio di fissare obiettivi sempre più ambiziosi».

Governo sostiene il made in Italy

Meloni rivendica anche le iniziative fatte dal suo Esecutivo a sostegno del marchio italiano, tra le priorità del programma di governo con cui si è presentata alle elezioni al cospetto degli italiani, sottolineando come in questi anni sia stata portata «avanti una strategia chiara capace di valorizzare i nostri punti di forza. Penso alla legge sul Made in Italy, al provvedimento annuale sulle piccole e medie imprese, agli investimenti sulla formazione e sulla trasmissione delle competenze, ai tanti e diversificati interventi per aiutare le nostre imprese a consolidare la propria posizione e a raggiungere nuovi mercati. È un impegno che ha contribuito a far crescere l’export tricolore, permettendo all’Italia di piazzarsi al quinto posto al mondo tra le Nazioni esportatrici, superando la Corea del Sud e insidiando il quarto posto del Giappone».

Credete nell’Italia. Noi faremo la nostra parte

Poi l’appello, un «messaggio tanto semplice quanto, credo, potente: credete nell’Italia, credete in ciò che siamo, credete nelle nostre e nelle vostre potenzialità. Cogliete ogni occasione e trasformatela in opportunità, come nessun altro sa fare. Noi ci siamo e saremo sempre al vostro fianco. E non ci stancheremo di fare la nostra parte, per costruire un’Italia più forte, solida e prospera. Ma, soprattutto, più fiera e orgogliosa di sé stessa» ha concluso Meloni.