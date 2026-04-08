M5s, Casaleggio jr stronca Conte: “Perfetto alla guida del Pd. Il Campo largo? È sempre più stretto”

Foto: Ansa foto / Alessandro Di Meo ( 17/dic/2019)

La presa di distanze

Il figlio di Gianroberto, fondatore del movimento insieme a Grillo, stronca l'ex premier e sottolinea: "Cambiare nome e simbolo può essere un atto di chiarezza". Poi rivendica: "ho votato sì al referendum, coerentemente al nostro programma di governo del 2018"

Davide Casaleggio attacca Giuseppe Conte, candidato alla leadership del centrosinistra e il nuovo corso del M5S: «L’ho sempre detto sarebbe un ottimo leader per il Pd» anche perché «Il Campo largo lo vedo sempre più stretto».

Il figlio di Gianroberto Casaleggio, fondatore e animatore del movimento conquistò oltre il 30% degli elettori italiani, non le manda a dire all’ex presidente del Consiglio, uscito dal cilindro di Beppe Grillo nel 2018 per guidare Palazzo Chigi e che oggi presiede un movimento diventato un partito disconosciuto da chi lo ha ideato.

Cambiare nome e simbolo al M5S sarebbe un atto di chiarezza

Proprio il comico genovese, che a ciascuna delle 5 stelle nel logo ha dato un valore e trasmesso anche l’appellativo di “grillini” oggi rivendica il nome e il simbolo nelle aule di giustizia. Per Casaleggio Jr «Il miglior modo di rispettare la storia del Movimento» dice al Corriere della Sera è «chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più. C’è una sentenza del Tribunale di Genova che chiarisce che il logo non è di proprietà dell’attuale associazione». Proprio in virtù di un mutamento così profondo, per Davide Casaleggio «Cambiare nome e simbolo può essere un atto di chiarezza, non di debolezza».

Sì al referendum in coerenza col programma di governo M5S del 2018

E che tutto sia ribaltato lo si è visto in maniera evidente anche nella campagna referendaria sulla riforma della giustizia, nella quale anche lui è andato a votare e ha barrato la casella del sì «Per la separazione delle carriere e il sorteggio pur non condividendo tutta la riforma, in coerenza con il programma di governo del M5S del 2018. Il sorteggio è uno strumento potente e sottovalutato: lo estenderei alle Authority, per sottrarle al poltronificio della politica. In altri Paesi le assemblee sorteggiate stanno producendo risultati concreti».

L’eredità di Gianroberto

Tra pochi giorni ricorrerà il decennale della morte di suo padre Gianroberto, che per Davide ha lasciato in eredità «La consapevolezza che ogni modello di società può essere cambiato, persino quello partitico». E alla domanda se ci siano persone che abbiano la capacità di visione del fondatore M5S risponde: «Ci sono persone nel settore privato con visione straordinaria. Ma pochi hanno il coraggio di sacrificare quello che costruiscono nel privato per metterlo al servizio del pubblico. Mio padre lo fece quando non era conveniente farlo».