L’ombra della Cina sulle trattative tra Usa e Iran: «Pechino pronta a inviare sistemi di difesa a Teheran»

Foto: Imagoeconomica / Alexander Vilf (22/10/2024)

Le notizie di intelligence

Un’incognita Cina allunga la propria ombra sull’apertura dei colloqui tra Usa e Iran a Islamabad, in Pakistan. Secondo fonti dell’intelligence Usa, citate dalla Cnn, Pechino si starebbe preparando a consegnare nuovi sistemi di difesa aerea a Teheran nelle prossime settimane.

Il ruolo della Cina tra Usa e Iran

La mossa potrebbe apparire provocatoria a Washington, alla luce sia dell’imminente visita programmata da Donald Trump in Cina per incontrare all’inzio del mese prossimo il presidente Xi Jinping sia dei recenti sforzi di Pechino per convincere l’Iran ad accettare l’accordo di cessate il fuoco. Secondo l’emittente, queste informazioni suggeriscono che Teheran potrebbe sfruttare la pausa nei combattimenti per ricostituire le proprie scorte di armamenti.

L’ambiguità di Pechino

Due delle fonti riferiscono inoltre che Pechino starebbe utilizzando un Paese terzo per far transitare i sistemi, con l’obiettivo di mascherarne l’origine. Contatta da Cnn, l’ambasciata cinese a Washington ha smentito la notizia: «La Cina non ha mai fornito armi a nessuna delle parti in conflitto: le informazioni in questione sono false», ha detto un portavoce. «In quanto grande Paese responsabile, la Cina adempie costantemente ai suoi obblighi internazionali. Esortiamo gli Stati Uniti ad astenersi dal formulare accuse infondate, dal tracciare collegamenti malevoli e dal indulgere nel sensazionalismo; ci auguriamo che le parti interessate facciano di più per contribuire a ridurre le tensioni», ha aggiunto il portavoce dell’ambasciata cinese.