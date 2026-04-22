Foto: Ansa / Lukas Coch (15/04/2026)

L'affetto del nipote

L’omaggio segreto di Harry a Elisabetta per il suo centenario dalla nascita: i fiori sulla tomba della nonna

Il principe Harry ha inviato dei fiori al luogo di sepoltura della Regina Elisabetta in onore del suo centenario della nascita. Lo ha appreso People. Dopo la morte, avvenuta nel 2022, la regina fu sepolta nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor accanto al marito, il principe Filippo, con cui fu sposata per 73 anni e che scomparve nel 2021. Vi riposano anche i suoi genitori, il re Giorgio VI, deceduto nel 1952 e la Regina Madre, scomparsa nel 2002, nonché la sorella, la principessa Margaret, anch’essa morta nel 2002.

Il rapporto fra il Duca di Sussex e la nonna fu affettivamente sempre molto intenso. E, secondo quanto afferma il biografo reale Robert Hartman, il matrimonio con Meghan aveva dato grande gioia alla nonna. «La Regina ha sempre adorato Harry», sostiene lo scrittore nel recente “Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story”.

L’omaggio segreto di Harry alla regina Elisabetta in memoria del suo centenario

Quando i Sussex se ne andarono per il Regno Unito per andare negli Usa, anche se era dispiaciuta, Elisabetta decise di lasciare la porta di casa aperta, sperando sempre nel ritorno del nipote, considerato come un risorsa importante per il Palazzo. Il principe Harry ha preso parte ai funerali di sua nonna insieme alla moglie, dopo essersi tirato indietro dai ruoli reali e si fosse trasferito in California due anni prima. Successivamente, è tornato a rendere omaggio alla nonna visitando il suo luogo di sepoltura nel corso delle sue visite nel Regno Unito.