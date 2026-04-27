L’Aia sceglie Dino Tommasi per il dopo Rocchi e si schiera al fianco dell’ex designatore

Foto: Ansa foto / MAURIZIO BRAMBATTI (aprile 2015)

La linea della continuità

Il nuovo designatore era il vice dell'ex arbitro fiorentino indagato per frode sportiva. Un interim di un mese

“Dino Tommasi subentra nelle funzioni di Gianluca Rocchi in qualità di Responsabile della Can (Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B). La decisione è stata formalizzata dal Comitato Nazionale Aia riunitosi questo pomeriggio”. Ad annunciarlo è stata una nota diffusa dall’Associazione italiana arbitri.

“La solidarietà a Rocchi”

“Una scelta legata alla continuità del lavoro svolto, in vista delle ultime partite di Serie A e B e della finale di Coppa Italia – dichiara il vicepresidente vicario dell’Aia, Francesco Massini – Dino Tommasi, dopo un eccellente trascorso sui terreni di giuoco che lo ha portato ad arbitrare in Serie A, ha dimostrato in questi anni importanti doti a livello dirigenziale, ricoprendo ruoli nazionali di primo piano. A lui e a tutta la squadra vanno gli auguri di buon lavoro per il finale di stagione sportiva. Nell’occasione vogliamo ribadire la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il difficile momento che stanno vivendo“.

Chi è Dino Tommasi, il commentatore dell’Open Var

Dino Tommasi, 50 anni, ha iniziato l’attività nel 1993 presso la sezione di Bassano del Grappa. Ha debuttato in Serie A il 15 marzo 2008 (Udinese-Lazio) e ha collezionato un totale di 54 presenze nella massima serie prima di essere dismesso nel 2015.

È noto al grande pubblico anche per le sue partecipazioni al programma Open Var su Dazn, dove ha sempre commentato e analizzato gli episodi arbitrali e i dialoghi tra campo e sala video.

Alcuni osservatori criticano la scelta di Tommasi poiché era uno dei vice di Rocchi nella Commissione Can, sollevando dubbi sull’effettiva discontinuità rispetto alla gestione precedente in un momento di “terremoto” per l’Aia.

Una scelta a tutela .. di Rocchi

La scelta di Tommasi ha due significati: un interim provvisorio, in attesa che si insedi il nuovo organigramma della Figc, ma anche un segnale preciso di fiducia verso la buonafede di Gianluca Rocchi. L’Aia ha lanciato un segnale preciso. Aspettando, probabilmente, Daniele Orsato, oggi in serie C, che sembra il favorito per la nomina della prossima stagione.