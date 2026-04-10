La7 in sciopero contro Cairo: chiesti più diritti e l’applicazione del contratto. La solidarietà bipartisan

Giornalisti in rivolta

Si chiede la reale applicazione del contratto, il pagamento dei festivi e la stabilizzazione dei precari

La7, l’emittente di Urbano Cairo, sciopera contro l’atteggiamento della proprietà che disapplica il contratto e non corrisponde i pagamenti dovuti. Solidarietà bipartisan ai giornalisti dell’emittente del patron del Torino.

La vicinanza della Fnsi

La Federazione nazionale della Stampa italiana “è al fianco del Cdr e della redazione di La7 oggi in sciopero per difendere il contratto di lavoro che l’azienda sta cercando di depotenziare surrettiziamente”. E’ quanto scrive il sindacato in una nota. “Non pagare correttamente le domeniche è la violazione di un diritto, peraltro previsto non solo dal contratto ma ristabilito da una sentenza della Corte di Cassazione. È abuso indebolire il contratto attraverso il pagamento di forfait inadeguati. Ci auguriamo che l’azienda, insieme ad un piano di stabilizzazione dei precari, trovi il modo di correggere le sue posizioni”, conclude l’Fnsi.

Unirai e Figec esprimono in una nota congiunta, “piena solidarietà ai colleghi di La7 che oggi scioperano per chiedere al proprio Editore di essere pagati correttamente, rispettando quanto previsto dal Contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”. Unirai e Figec “condannano ‘il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore – come si legge nella nota del Cdr di La7- che elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l’Editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali‘”.

Solidarietà di Fratelli d’Italia

“Esprimo la mia solidarietà ai giornalisti di La7 in sciopero contro l’editore per una vertenza sindacale importante. Insieme a loro la mia solidarietà vai ai giornalisti sfruttati e sottopogati, oppure a partita Iva ma subordinati a tutti gli effetti com’ accaduto con un famoso giornale online napoletano: su questo l’Inps deve essere “spietata” e riconoscere tutti i diritti. Mi auguro che la questione La7 possa essere ricomposta”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi. Solidarietà anche da diversi esponenti di centrosinistra.