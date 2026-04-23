La visita inaspettata di Harry: il duca di Sussex a Kiev per dare sostegno all’Ucraina

Foto: Ansa / Lukas Coch (15/04/2026)

Interverrà a un evento

L’impegno dei reali inglesi per l’indipendenza ucraina prosegue. A dimostrarlo è stato proprio il viaggio a sorpresa del principe Harry, che è arrivato a Kiev per una visita che non era stata annunciata. A darne riscontro, sui social, è stata l’agenzia governativa ucraina Centro contro la disinformazione. Sempre sui social, il gestore della rete ferroviaria del Paese ha pubblicato un video dell’arrivo in treno del figlio di re Carlo III. Il principe ha visitato il Paese diverse volte per mostrare il suo sostegno ai soldati che combattono l’invasione dell’esercito russo dal 2022. Dopo essere arrivato nella capitale, ha riconfermato il suo appoggio alla causa indipendentista con una frase semplice ma efficace: «È bello essere di nuovo in Ucraina». È previsto che il duca del Sussex, che soggiornerà nel territorio per la terza volta dall’inizio della guerra, parli anche al Kyiv security forum. Inoltre, Harry ha pianificato un incontro con gli artificieri della charity Halo trust: si tratta di un’organizzazione che ha beneficiato del sostegno della madre, la principessa Diana.

Harry arriva a Kiev a sorpresa per esprimere sostegno all’Ucraina: l’impegno dei reali britannici

Ad accogliere Harry c’è un vero e propri scenario di guerra, che non si è fermato neanche per il periodo pasquale. Ultimamente, le autorità ucraine hanno annunciato la morte di due persone e il ferimento di altre otto, dopo gli attacchi sferrati dal Cremlino contro alcune zone del Paese. Le notizie sono state diffuse su Telegram da Oleksandr Ganza, capo dell’amministrazione regionale di Dnipro. Tra i feriti ci sono due bambini di nove e quattordici anni, che hanno subito il ricovero in ospedale. Al contempo, secondo quanto scritto su Telegram da Vyacheslav Fedorischev, una controffensiva ucraina nella regione sud-occidentale russa di Samara ha provocato la morte di una persona. Inoltre, il ministero della Difesa russo sostiene di aver intercettato 154 droni ucraini.