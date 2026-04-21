La psilocibina e i primi interventi sulla depressione autorizzati dal Ministero: risultati incoraggianti

Foto: Ansa foto / EPA, PHOTO (luglio 2021)

A Chieti i primi dati

La somministrazione ha già dato effetti positivi. Presto partirà anche il centro di Colleferro nell'Asl 5 di Roma

Sono incoraggianti i primi dati sull’uso della psilocibina, l’estratto del fungo allucinogeno, contro la depressione resistente. È l’Università di Chieti ad essere già partita, a febbraio, nella sperimentazione mentre a breve anche il dipartimento di salute mentale di Roma dell’Asl 5, diretta da Giuseppe Nicolò, partirà con le somministrazioni della sostanza.

I risultati

La sperimentazione all’ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti, guidata dal professor Giovanni Martinotti, è attualmente in una fase cruciale. Essendo iniziata a febbraio 2026, i risultati definitivi non sono ancora pronti, ma i primi riscontri clinici sono molto promettenti.

Sulla prima paziente trattata (una donna di 63 anni) e sui soggetti successivi, la procedura si è svolta regolarmente senza criticità cliniche o effetti collaterali rilevanti.

Sebbene lo studio sia in “doppio cieco” (né medici né pazienti sanno chi riceve il farmaco e chi il placebo), i primi report indicano che diversi partecipanti hanno mostrato un andamento molto positivo nelle settimane post-trattamento.

Come agisce la psilocibina

Lo studio punta a trattare 68 pazienti affetti da depressione resistente. La psilocibina agisce come una sorta di “reset” biologico e psicologico. A differenza dei farmaci tradizionali che cercano di bilanciare i livelli di serotonina nel tempo, questa molecola interviene in modo rapido su due fronti.

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