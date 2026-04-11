La folle sfida di Hunter Biden ai figli di Trump: «Sono pronto a un combattimento in gabbia» (video)

Foto: Ansa / Tamas Vasvari (07/nov/2025)

Dopo Musk e Zuckerberg...

Chiusi in una gabbia a darsela di santa ragione. È la surreale sfida lanciata da Hunter Biden, figlio dell’ex presidente Usa Joe, ai figli dell’attuale inquilino della Casa Bianca, Eric e Donald jr Trump. Andrew Callaghan, un influencer americano vicino alla sinistra, «sta cercando di organizzare un combattimento in gabbia, io contro Eric e Don Jr., e gli ho detto che avrei partecipato: ci sto al 100% se lui riuscirà a realizzarlo», ha affermato Hunter Biden in un video pubblicato sulla rete dello stesso Andrew Callaghan, Channel 5, e che ha l’aria della trovata “pubblicitaria”.

La folle sfida di Hunter Biden ai figli di Trump

Sull’eventuale combattimento di Mma non sono stati forniti dettagli e nessuno dei due figli di Donald Trump, più giovani di Hunter, ha reagito. La bizzarra idea del figlio di Joe Biden – noto per un passato di dipendenze e controversie legali, tanto da dover passare per una grazia concessa dal padre a fine mandato – ha però fatto il giro del mondo, richiamando subito alla mente un’altra sfida a stelle e strisce altrettanto stravagante ed “epica” di cui si era parlato qualche anno fa: quella tra Elon Musk e Mark Zuckerberg che, come novelli gladiatori, si sarebbero dovuti scontrare all’interno del Colosseo.

L’incontro di Mma alla Casa Bianca per il compleanno del presidente

La Casa Bianca ha in programma di ospitare un evento di Mma, ma con veri combattenti della Ufc, nell’ambito di una serie di iniziative volte a celebrare i 250 anni dell’America. L’incontro è previsto per il 14 giugno, giorno del compleanno di Trump, lui stesso appassionato di arti marziali miste.