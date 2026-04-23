Italia ripescata ai Mondiali grazie all’esclusione dell’Iran? Il governo: “No, sarebbe assurdo e vergognoso”

Foto: screen da sito financial times

L'ipotesi clamorosa

L’ipotesi di un clamoroso ripescaggio dell’Italia ai danni dell’Iran si fa strada sui media, molto meno tra i politici e i tifosi. Anzi, provoca reazioni indignate anche da Teheran, visto che l’ambasciata iraniana a Roma si è affrettata a commentare la notizia del Financial Times sulla proposta che sarebbe arrivata dall’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, che vorrebbe escludere la Nazionale asiatica, a causa del conflitto in corso con gli Stati Uniti, in favore degli azzurri. Una prospettiva che però, a quanto pare, non piace a Teheran.

“Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici”, ha scritto su X l’ambasciata iraniana in Italia, “l’Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche – prosegue il post – Il tentativo di escludere l’Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la ‘bancarotta morale’ degli Stati Uniti, che temono perfino la presenza di undici giovani iraniani sul terreno di gioco”.

Italia ripescata ai Mondiali, il no del governo

Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti in Italia, ha rivelato al Financial Times di “aver suggerito a Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, che l’Italia sostituisca l’Iran ai Mondiali“. “Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli azzurri in un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il prestigio necessario per giustificare la loro inclusione” nel torneo al via l’11 giugno. La guerra tra Stati Uniti e Iran, congelata dalla tregua appena estesa da Trump, mette infatti in discussione la presenza della selezione della repubblica islamica alla manifestazione. L’eventuale vuoto lasciato dall’Iran, con ogni probabilità, verrebbe infatti colmato da una selezione asiatica. L’Iraq si è qualificato superando il playff contro la Bolivia e si è guadagnato da solo il biglietto per i Mondiali. Il ripescaggio premierebbe quindi in questo caso gli Emirati Arabi Uniti, eliminati proprio dall’Iraq nel cammino verso la fase finale.

Ripescaggio? “Primo, non è possibile, secondo non è opportuno, ci si qualifica sul campo”, ha dichiarato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della cerimonia al Quirinale per i 70 anni della Corte Costituzionale. Poche ore prima anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, aveva allontanato l’idea di un ripescaggio dell’Italia: “Mi sentirei offeso”, ha dichiarato a margine del Premio Citta’ di Roma organizzato dall’Opes. Ancora più categorico il ministro Giorgetti: “Oggi ho letto che l’inviato di Trump vuole ripescare l’Italia ai Mondiali: la trovo una cosa vergognosa. Io mi vergognerei”.

Idea super playoff, come funziona e chi partecipa

L’ultima idea al vaglio della Fifa è stata rivelata direttamente da The Athletic. Il media americano parla infatti di un possibile super playoff intercontinentale, da organizzare in caso di forfait dell’Iran tra alcune delle Nazionali rimaste escluse dai Mondiali 2026 a ridosso della rassegna iridata, magari giocando direttamente negli Stati Uniti.

Un’ipotesi al momento lontana, che rimetterebbe sicuramente in corsa l’Italia, che sarebbe inclusa in quanto Nazionale con il ranking più alto tra quelle rimaste fuori. In particolare, le squadre partecipanti a questo super playoff sarebbero 4: due europee, vale a dire quelle con il ranking più alto, che potrebbero essere Italia e Danimarca (al 20esimo posto della classifica generale), e due asiatiche. Le quattro squadre sarebbero divise in due semifinali, con le vincenti che si sfiderebbero nella finalissima.

L’ipotesi acquista maggior corpo perché può contare su un precedente recente. Nella prima edizione del nuovissimo (e ricchissimo) Mondiale per Club, giocato la scorsa estate proprio negli Stati Uniti, l’esclusione dei messicani del Leon a causa della multiproprietà ha portato a uno spareggio tra il Club America, squadra messicana con il ranking più alto, e Los Angeles Fc, battuti dal Leon nella finale della Concacaf Champions League. L’organizzazione di un playoff simile (nel giro di poco tempo) da parte della Fifa rende dunque possibile l’ipotesi di un super spareggio che includerebbe anche l’Italia.

Ripescaggio Italia, chi decide?

Come detto, l’eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 è a totale discrezionalità della Fifa. In caso di forfait dell’Iran, toccherebbe a un’apposita commissione il compito di valutare come riempire il vuoto lasciato nel girone G, con gli azzurri che manterrebbero comunque diverse chance di essere ‘scelti’. All’articolo 6 del regolamento viene spiegato come debba essere il Consiglio Fifa o il comitato competente a decidere l’eventuale sostituzione della Nazionale rinunciataria.

Il Consiglio Fifa è un organo composto da 37 membri: un presidente, eletto dal Congresso Fifa, ovvero Gianni Infantino; otto vicepresidenti e altri 38 membri eletti tra le Federazioni affiliate associate al massimo organo di governo del calcio internazionale. Per la Uefa, l’uomo che potrebbe ‘spingere’ la candidatura dell’Italia è il presidente Aleksander Ceferin.