“Incontro segreto a Roma tra Matteo e Theo”: voci di grandi manovre di Renzi con il nuovo editore greco di Repubblica

Lo scoop di Sallusti

Matteo ha incontrato Teo a Roma: il gossip è rimbalzato in queste ore ed è stato raccolto dal blog di Nicola Porro. «Nei salotti romani uno dei chiacchiericci che vanno per la maggiore in queste ore riguarda un riservatissimo incontro» tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi e l’armatore ed editore greco Theodore Kyriakou, nuovo proprietario dell’ex gruppo di De Benedetti prima e degli eredi Agnelli poi. A scrivere la clamorosa indiscrezione Alessandro Sallusti in un articolo in esclusiva sul blog di Porro.

«Renzi si è presentato all’appuntamento con un suo candidato – scrive l’ex direttore del Giornale – un uomo di antica e provata fiducia, l’avvocato Salvatore Nastasi che durante il governo Renzi ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali sia al ministero dei Beni Culturali che a Palazzo Chigi (oltre che in importanti enti e fondazioni)».

«Insomma – prosegue Sallusti – Renzi è assai motivato a mettere più di un piede – se l’operazione andasse in porto si può parlare della testa – dentro La Repubblica, una mossa tipicamente renziana per alimentare i suoi giochi di palazzo stante l’assenza ormai cronica di voti nelle urne».

Theo e Matteo, quasi coetanei

Thodoris, anche detto Theodoros o Theo Kyriakou, ha 52 anni ed è quasi coetaneo di Renzi, che ha un anno in meno. È l’erede dell’impero economico fondato dal padre Minos Kyriakou, morto nel 2017. Come amministratore delegato e poi presidente del gruppo ANT1, la più grande società di media greca, con mosse significative è riuscito a trasformarla in un’organizzazione mediatica multinazionale.

Il gruppo ha seguito una politica dinamica che gli ha permesso di trasformarsi da canale nazionale a organizzazione mediatica multinazionale. Nello specifico, è il terzo per copertura in Europa, oltre ad avere una presenza significativa in Nord America e Australia. In totale, il gruppo comprende 31 canali e 3 piattaforme digitali, opera in 22 Paesi e si rivolge a un pubblico di oltre 150 milioni di persone in tutto il mondo. Il gruppo televisivo ha investito anche in Facebook, Twitter, Spotify e in aziende innovative come Vice Media Group, Thrive Global e Cheddar.

Petroliere, armatore e tycoon dei media

Oltre al settore dei media, Theodoros Kyriakou continua la tradizione di famiglia nel settore marittimo, essendo proprietario della compagnia di navigazione Athenian Sea Carriers. Si tratta di una società di gestione di petroliere con una vasta esperienza nel campo del trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi.