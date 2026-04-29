Inchiesta sul calcio: Rocchi parlò con un arbitro dell’Inter. “Aiutini e punizioni”. La procura sentirà anche Orsato

Foto: Ansa foto / MICHELE MARAVIGLIA (Febbraio 2025)

L'inchiesta di Milano

Secondo Gazzetta dello Sport i magistrati sarebbero in possesso di nuovi elementi a carico dell'ex designatore arbitrale

Gianluca Rocchi, l’ex designatore arbitrale di A e B, indagato per frode sportiva, avrebbe parlato con un arbitro di aiuti da dare all’Inter. Lo scrive Gazzetta dello sport, precisando che ci sarebbero testimonianze in possesso dei magistrati milanesi.

Gli aiuti all’Inter

Il pubblico ministero Maurizio Ascione, scrive il quotidiano rosa, titolare delle indagini sugli arbitri alla Procura di Milano, ha ipotizzato due designazioni decise a tavolino da Gianluca Rocchi. Il luogo del (presunto) delitto, secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, è chiaro: lo stadio di San Siro. La data, anche: il 2 aprile 2025, giorno di Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. La domanda è: con chi parlava Rocchi al Meazza? Gli inquirenti ritengono di aver capito di chi sia la voce della persona (o delle persone) a colloquio con il designatore. Cercheranno conferme nei prossimi giorni ma una teoria si fa largo: queste persone sarebbero appartenenti al mondo arbitrale.

Domani sarà sentito Gervasoni

Mentre Rocchi si è avvalso della facoltà di non rispondere, domani sarà sentito dagli inquirenti Andrea Gervasoni, supervisore al Var, uno degli altri quattro indagati insieme all’ex arbitro fiorentino.

Le testimonianze previste di De Marco e Orsato

All’elenco delle persone ascoltate-sempre secondo il quotidiano sportivo- si possono aggiungere diversi nomi. Uno è quello dell’ex arbitro Eugenio Abbattista: c’è il sospetto che la sua audizione possa essere importante per l’inchiesta, anche se non è stata la scintilla che ha fatto scoppiare il caso. Probabilmente, però, ha parlato a lungo con Ascione: nel 2024 si era dimesso dall’Associazione Italiana arbitri e non ha mai nascosto il suo livore verso Rocchi e il sistema arbitri. “Ero stanco della sensazione di schifo che avvertivo attorno“, aveva raccontato a Le Iene. Tra gli appartenenti alla classe arbitrale ascoltati dalla Procura – su per giù una ventina – c’è l’ex arbitro De Marco. E nell’elenco ci sarebbe anche Daniele Orsato. Il primo è l’uomo incaricato dalla Figc per curare le relazioni con i club di A e di B nel 2025-26, il secondo è l’attuale designatore della serie C.