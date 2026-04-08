Inail: infortuni mortali in calo del 26%. Calderone: “La sicurezza sul lavoro è una priorità del governo”

Foto: Ansa foto / Riccardo Antimiani (12/03/26)

I dati di febbraio

L'istituto rileva che a fronte di un aumento di denunce di infortunio, diminuiscono in modo rilevante quelli sui decessi. Il Ministro commenta: "dati rilevanti"

Aumentano le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nei primi due mesi dell’anno sono state 63.112 (+2,4% rispetto allo stesso periodo 2025); per gli infortuni in itinere, avvenuti nel tragitto casa-lavoro, sono state 13.217 (+8,5%). E al contempo diminuiscono in modo rilevante le denunce di infortuni mortali, che sono state 70, dunque 27 in meno rispetto alle 97 del 2025.

Ad evidenziarlo è l’Inail nel suo rapporto che fa riferimento al mese di febbraio 2026.

Incidenza sul totale degli occupanti è pari allo 0,29

Confrontando il numero dei casi mortali in occasione di lavoro (al netto degli studenti) agli occupati Istat nei vari periodi (dati provvisori), si evince che l’incidenza passa da 0,36 decessi denunciati ogni 100mila occupati Istat di febbraio 2019 a 0,29 del 2026 (-19,4%), rispetto a febbraio 2025 il calo è del 27,5% (da 0,40 a 0,29). L’incidenza delle denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro sul totale dei decessi denunciati (al netto degli studenti) è passata dal 67,8% del 2019 al 70,7% del 2026 (è stata del 72,9% nel 2025). La riduzione ha riguardato la gestione Industria e servizi (da 82 a 63 denunce mortali) e l’Agricoltura (da 14 a 5), mentre il Conto Stato passa da uno a due decessi.

Trasporto e magazzinaggio i settori più colpiti

Tra i settori con più infortuni avvenuti in occasione di lavoro si evidenziano per gli incrementi il Trasporto e magazzinaggio (da 12 a 13 decessi denunciati) e i Servizi di supporto alle imprese (da 2 a 4), per i decrementi le Attività manifatturiere (da 12 a 9), le Costruzioni (da 11 a 9) e il Commercio (da 7 a 5). Dall’analisi territoriale emergono cali al Sud (da 24 a 13), nel Nord-Est (da 21 a 11), nel Nord-Ovest (da 28 a 22) e al Centro (da 21 a 18), e incrementi nelle Isole (da 3 a 6).

Calderone: prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro le priorità

Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha commentato: «I dati Inail sulle denunce di infortunio sono rilevanti. La sensibile contrazione dei decessi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, la diminuzione dell’incidenza infortunistica sugli occupati, il segno meno sul numero dei casi mortali in itinere rappresentano segnali incoraggianti che monitoriamo». Questo «perché l’obiettivo delle molteplici misure introdotte dal governo, in seguito a un lungo confronto con le parti sociali, è rendere assolutamente prioritaria la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro», ha proseguito l’esponente dell’Esecutivo Meloni. Si tratta di «un lavoro lungo e complesso, che insieme alle parti sociali vogliamo monitorare e rafforzare con ulteriori e sempre più efficaci interventi. La sicurezza sul lavoro è uno dei cardini del governo Meloni», ha concludo Calderone.