Il 27 aprile la cena sociale dell’Ucid Lazio: tra gli ospiti anche i ministri Tajani, Casellati e Abodi

Foto: ansa / ANSA / MATTEO BAZZI (27 Marzo 2023)

A Roma

Il Gruppo UCID Lazio, l’associazione che riunisce imprenditori e dirigenti di ispirazione cristiana, presieduto dall’Avv. Giuseppe Pedrizzi, torna a riunirsi per la tradizionale Cena di Apertura dell’Anno Sociale, in programma lunedì 27 aprile alle ore 20.00 presso Spazio 900, nel Palazzo dell’Arte Antica all’EUR. L’appuntamento, che si svolge ogni anno, rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa dell’UCID e un’occasione di confronto tra esponenti del mondo ecclesiastico, istituzionale, economico e professionale.

L’edizione 2026 è dedicata al tema “La famiglia al centro della società, l’impresa al centro dell’economia”, in una cornice che conferma il ruolo dell’UCID come punto di riferimento per i cattolici impegnati nell’impresa e nella vita pubblica.

Alla serata hanno già assicurato la loro presenza, tra gli altri, il cardinale Giovanni Battista Re, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, il presidente della Commissione Esteri e Difesa Maurizio Gasparri, il presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato Massimo Garavaglia, il presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato, l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, il presidente di FeBAF Fabio Cerchiai, il presidente emerito di ANIA Maria Bianca Farina, il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roberto Alesse e il presidente dell’OCF, Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, onorevole Mauro Maria Marino.

La missione dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), è promuovere un’economia incentrata sulla dignità della persona, sulla solidarietà e sul Bene comune, attraverso la diffusione dell’Insegnamento sociale della Chiesa.