I Simpson compiono gli anni, ma non invecchiano: così da quasi 40 anni anticipano la realtà

Foto: Ansa / Andrew Gombert (04/07/2007)

Tutto il mondo è Springfield

Il 19 aprile 1987 la famiglia più sgangherata della tv faceva il suo esordio sulle scene: da allora non ha mai smesso di intercettare le crepe del presente e riderci su, diventando un pezzo di immaginario collettivo

Il 19 aprile 1987, quasi senza fare rumore, una famiglia gialla e un po’ sgangherata faceva capolino per la prima volta all’interno del The Tracey Ullman Show. Erano poco più che brevi sketch, disegnati in modo essenziale, quasi grezzo. Eppure da lì sarebbe nato uno dei fenomeni culturali più longevi e significativi di sempre. Oggi, nel 2026, I Simpson sono arrivati alla loro 37esima stagione e festeggiano 39 anni di vita. Un traguardo che, più che televisivo, è ormai generazionale.

Springfield specchio del mondo

È difficile spiegare cosa siano davvero i Simpson senza cadere nei cliché. Non sono semplicemente un cartone animato, e non sono nemmeno solo una satira. Sono, piuttosto, uno specchio deformante: prendono la realtà, la esagerano, la rendono comica e, proprio per questo, spesso la rendono più chiara. Springfield, in fondo, è ovunque. È l’America, certo, ma è anche un piccolo riassunto del mondo intero, con le sue contraddizioni, le sue manie e le sue ipocrisie. Non è un caso che negli States, di Springfield, ne esistano ben 72 e quindi non è identificabile in nessuna.

Un nuovo modo di raccontare la realtà

Negli anni in cui nascevano, il mondo stava cambiando pelle: la fine della Guerra Fredda, l’inizio della globalizzazione, un nuovo equilibrio ancora tutto da costruire. In quel contesto, la serie creata da Matt Groening ha iniziato a fare qualcosa di raro: raccontare temi enormi con leggerezza apparente. Politica, economia, religione, cultura pop: tutto passava attraverso battute, gag e situazioni assurde. Ma sotto la superficie c’era sempre un livello in più, quello che ti faceva ridere e pensare, magari anche controvoglia.

I Simpson: non profeti, ma ottimi osservatori

Col tempo si è diffusa l’idea che i Simpson “predicano il futuro”. In realtà, più che profeti, sono stati ottimi osservatori. L’esempio più citato resta quello di Donald Trump, mostrato presidente anni prima che accadesse davvero. Ma non è tanto la previsione in sé a colpire, quanto la capacità di cogliere certi segnali prima che diventino evidenti per tutti. È come se la serie riuscisse a intercettare le crepe nel presente e a mostrarle in forma di battuta.

Un caso interessante, spesso discusso negli ultimi anni, è quello dell’episodio ambientato negli anni ’90 in cui Marge torna all’università e si imbatte in un professore estremamente ideologico, oggi diremmo woke. All’epoca poteva sembrare una caricatura un po’ forzata del mondo accademico; oggi, alla luce dei dibattiti su identità, sessualità, linguaggio e cultura, quel personaggio appare molto meno distante. Non perché i Simpson abbiano “indovinato” qualcosa, ma perché hanno saputo amplificare una tendenza che stava già emergendo, rendendola visibile prima che diventasse centrale, ampliando lo sguardo e vedendo ‘oltre’ i singoli episodi, apparentemente naïf ma destinati ad incardinarsi bene in parte della società.

Lo sguardo sulla politica internazionale

Lo stesso vale per la politica internazionale. In una serie dove può succedere di tutto, anche i grandi leader finiscono per essere ridimensionati. L’ex presidente George H. W. Bush che litiga con Homer come un vicino qualsiasi, oppure Michail Gorbačëv che osserva la scena con ironia: momenti che fanno ridere, ma che allo stesso tempo smontano il mito della politica come qualcosa di distante e intoccabile, portandola ad una dimensione più umana e forse reale, facendoci intravedere che la politica non è quella che si vede in televisione ma che dietro c’è ben altro. Nei Simpson, anche la geopolitica diventa quotidiana, quasi domestica.

La risposta allo stereotipo della famiglia modello

E poi c’è la famiglia. Probabilmente è lì che si nasconde il vero segreto della serie. I Simpson sono disfunzionali, esagerati, spesso al limite dell’assurdo. Eppure funzionano perché, sotto quella superficie, sono incredibilmente riconoscibili. Homer è irresponsabile ma umano, Marge è il collante silenzioso, Bart incarna la ribellione, Lisa la coscienza critica. Maggie, senza dire una parola, osserva tutto. Non sono un modello, e non vogliono esserlo. Ma proprio per questo risultano autentici, risulta facile identificarcisi, indipendentemente da sesso, età o etnia.

Un pezzo di immaginario collettivo

Nel tempo, la serie è diventata anche un pezzo fondamentale della cultura pop. La sigla composta da Danny Elfman è immediatamente riconoscibile, le citazioni sono entrate nel linguaggio comune e le apparizioni di personaggi famosi sono diventate una sorta di rito di passaggio. Essere nei Simpson, in un certo senso, significa esistere davvero nell’immaginario collettivo.

I Simpson come archivio vivente della contemporaneità

Certo, non sono mancate le critiche nel corso dei decenni. C’è chi sostiene che la serie abbia perso smalto, chi parla di ripetizione, chi la considera ormai lontana dai fasti delle prime stagioni. Eppure, nonostante tutto, continua a esistere. Forse perché ha saputo adattarsi, cambiare ritmo, aggiornare i riferimenti senza perdere completamente la propria identità. Oppure perché, semplicemente, riesce ancora a fare quello che ha sempre fatto: osservare il mondo e raccontarlo in modo laterale e smaliziato.

A quasi quarant’anni dalla loro prima apparizione, i Simpson sono un archivio vivente della nostra contemporaneità, non sono solo una serie televisiva raccontata attraverso il filtro dell’ironia. E forse è proprio questo il loro punto di forza: farci ridere mentre, quasi senza accorgercene, ci mettono davanti a qualcosa di vero. E alla fine, come spesso succede con Homer, ci si ritrova a ridere… e un attimo dopo a pensare: “Aspetta, ma questa cosa riguarda anche me”. D’oh.