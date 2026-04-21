Un anno senza Papa Francesco, Meloni: «Ha segnato profondamente il nostro tempo»

Foto: Ansa foto / Ettore Ferrari (14/05/2024)

Primo anniversario

La premier rivolge un messaggio commosso al Santo Padre e ricorda la sua presenza al G7 italiano, un evento passato alla storia. Oggi celebrazioni in tutto il mondo. Alle 17 la messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma

Papa Francesco «ha segnato profondamente il nostro tempo»: Giorgia Meloni ricorda Bergoglio, nel giorno in cui ricorre il primo anniversario dalla sua scomparsa. La presidente del Consiglio lo fa attraverso i social, con un messaggio sentito, che attraversa l’impegno politico, istituzionale e la sfera personale. Scrive la premier «Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con parole semplici, raggiungendo credenti e non credenti, toccando anche questioni che riguardano la vita delle persone di tutti i giorni».

Meloni e Papa Francesco: un rapporto forte e consolidato

Il rapporto tra Meloni e Bergoglio si è consolidato con il passare del tempo, diventando sempre più stabile e affettuoso. Ed è diventato forte a tal punto da condividere insieme qualcosa che nella storia non si era mai visto: per la prima volta infatti un Papa ha preso parte a un G7. E’ successo il Puglia nel 2024 e a renderlo possibile sono stati appunto Papa Francesco e Giorgia Meloni.

«Conoscerlo è stato per me un privilegio, così come la sua presenza al G7 presieduto dall’Italia – la prima volta per un Pontefice – è stato un regalo grandissimo che porto nel cuore. Resta una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo, e il cui messaggio continua a essere attuale. Grazie di tutto Papa Francesco» continua Meloni.

Nel giorno del Natale di Roma e del lunedì dell’Angelo la sua scomparsa

Il 21 aprile del 2025, alle ore 7.35 moriva a Casa Santa Marta per un ictus Papa Francesco.

Non un giorno come gli altri ma un insieme di ricorrenze e celebrazioni eccezionali: lo scorso anno infatti il 21 aprile la comunità cristiana e cattolica festeggiava il lunedì dell’Angelo, all’indomani della Santa Pasqua di Resurrezione. Il tutto mentre la Capitale d’Italia e della cristianità, che accoglie la sede della Chiesa celebrava il “Natale di Roma”.