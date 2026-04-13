Gli “80 anni di Fiamma. Dal Movimento sociale italiano a Fratelli d’Italia”: a Bari il convegno su una storia sempre proiettata in avanti

Foto: Imagoeconomica / Canio Romaniello

Radici e futuro

In occasione dell’80esimo anniversario dalla nascita del Movimento sociale italiano la Fondazione Tatarella promuove a Bari il convegno “80 anni di Fiamma. Dal Movimento sociale italiano a Fratelli d’Italia”, in programma venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18 presso l’Hotel Excelsior, in Via Giulio Petroni 15. L’evento, promosso in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale, intende ripercorrere il percorso e l’evoluzione della destra italiana: dalla fondazione del Msi, alla svolta di Fiuggi con la nascita di An, fino alla destra contemporanea guidata da Giorgia Meloni.

Gli 80 anni della Fiamma, guardando avanti

A distanza di ottant’anni, quel simbolo continua a essere presente sulle schede elettorali. Ripercorrere questa storia, senza nostalgia, ma con rispetto e consapevolezza, significa confrontarsi con la complessità di stagioni difficili e offrire strumenti di riflessione utili per il presente e per il futuro.

Il convegno della Fondazione Tatarella con la Fondazione An

Il convegno sarà introdotto da Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella e Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Fondazione Alleanza Nazionale e segretario generale Ecr. Interverranno Sergio Rastrelli, senatore di Fratelli d’Italia e figlio di Antonio Rastrelli, storica figura del Msi in Campania, Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce e già ministro del Msi/An nel primo governo Berlusconi, Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del “Centro Studi Pino Rauti”, figlia dello storico segretario del Msi, il parlamentare europeo Nicola Procaccini, co-presidente Gruppo Conservatori (Ecr) al Parlamento europeo e Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’Italia, storico esponente del Msi e Alleanza Nazionale, e attuale senatore di Fratelli d’Italia.