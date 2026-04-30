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Euro, rivoluzione in arrivo: i 6 “geni” che potrebbero finire sulle nuove banconote
Foto: Immagine creata con Ia

La svolta

Euro, rivoluzione in arrivo: i 6 “geni” che potrebbero finire sulle nuove banconote

Economia - di Monica Pucci - 30 Aprile 2026 alle 11:28

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 Sei menti, sei geni del Vecchio Continente saranno impressi sulle nuove banconote Euro da qui a un anno. Le nuove banconote in euro con un possibile restyling grafico — inclusa l’introduzione di volti di personaggi europei — sono parte di un processo già avviato dalla Banca Centrale Europea (BCE). La BCE prevede di selezionare l’aspetto definitivo delle banconote entro la fine del 2026. Solo dopo questa scelta inizieranno le fasi operative più complesse, come la produzione, i test di sicurezza e la distribuzione nei vari Paesi dell’Eurozona.

Per questo motivo, le nuove banconote potrebbero entrare in circolazione tra il 2027 e il 2028. Tuttavia, le stime più prudenti indicano che potrebbero volerci ancora più anni prima di vederle diffusamente nei portafogli dei cittadini. Al momento non esiste una lista ufficiale definitiva sui volti che andranno sulle banconote ma le indiscrezioni circolano e sono alquanto attendibili: Maria Callas sui 5 euroLudwig van Beethoven sui 10 euroMarie Curie sui 20 euroMiguel de Cervantes sui 50 euroLeonardo da Vinci sui 100 euroBertha von Suttner sul nuovo taglio da 200 euro. Nel frattempo, le banconote attuali continueranno a essere valide e circoleranno insieme alle nuove per un lungo periodo, come già avvenuto in passato con le precedenti serie.

Ogni taglio sarà legato a un tema culturale: arti performative con Maria Callas (5 euro), musica con Beethoven (10 euro), università e scuole con Marie Curie (20 euro), biblioteche con Cervantes (50 euro), musei con Leonardo (100 euro), piazze pubbliche con Bertha von Suttner (200 euro). La banconota da 500 euro è ormai fuori produzione dal 2019. Troppo spesso utilizzata in attività illecite, era stata soprannominata “Bin Laden” dagli investigatori. Chi la possiede può comunque continuare a usarla o depositarla in banca: mantiene il suo valore legale, ma verrà progressivamente sostituita.

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di Monica Pucci - 30 Aprile 2026

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