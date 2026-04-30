La svolta
Euro, rivoluzione in arrivo: i 6 “geni” che potrebbero finire sulle nuove banconote+ Seguici su Google Discover
Sei menti, sei geni del Vecchio Continente saranno impressi sulle nuove banconote Euro da qui a un anno. Le nuove banconote in euro con un possibile restyling grafico — inclusa l’introduzione di volti di personaggi europei — sono parte di un processo già avviato dalla Banca Centrale Europea (BCE). La BCE prevede di selezionare l’aspetto definitivo delle banconote entro la fine del 2026. Solo dopo questa scelta inizieranno le fasi operative più complesse, come la produzione, i test di sicurezza e la distribuzione nei vari Paesi dell’Eurozona.
Per questo motivo, le nuove banconote potrebbero entrare in circolazione tra il 2027 e il 2028. Tuttavia, le stime più prudenti indicano che potrebbero volerci ancora più anni prima di vederle diffusamente nei portafogli dei cittadini. Al momento non esiste una lista ufficiale definitiva sui volti che andranno sulle banconote ma le indiscrezioni circolano e sono alquanto attendibili: Maria Callas sui 5 euro, Ludwig van Beethoven sui 10 euro, Marie Curie sui 20 euro, Miguel de Cervantes sui 50 euro, Leonardo da Vinci sui 100 euro, Bertha von Suttner sul nuovo taglio da 200 euro. Nel frattempo, le banconote attuali continueranno a essere valide e circoleranno insieme alle nuove per un lungo periodo, come già avvenuto in passato con le precedenti serie.
Ogni taglio sarà legato a un tema culturale: arti performative con Maria Callas (5 euro), musica con Beethoven (10 euro), università e scuole con Marie Curie (20 euro), biblioteche con Cervantes (50 euro), musei con Leonardo (100 euro), piazze pubbliche con Bertha von Suttner (200 euro). La banconota da 500 euro è ormai fuori produzione dal 2019. Troppo spesso utilizzata in attività illecite, era stata soprannominata “Bin Laden” dagli investigatori. Chi la possiede può comunque continuare a usarla o depositarla in banca: mantiene il suo valore legale, ma verrà progressivamente sostituita.
Ultima notizia
L'ok delle associazioni
Piano Casa, il plauso di Confindustria: “Bene il governo, intervento strategico”. Sinistra in tilt
Senza categoria - di Federica Argento